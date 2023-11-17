«Грехи отмаливает»: Пугачеву заметили в монастыре исполнения желаний Одетая в черное Пугачева посетила монастырь Троодитисса на Кипре

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

74-летняя певица Алла Пугачева с сыном Гарри Галкиным посетила мужской монастырь Троодитисса на Кипре, в котором исполняются желания. Видео опубликовал Telegram-канал StarHit. Некоторые поклонники исполнительницы предположили, что в храме она отмаливала грехи.

Грехи отмаливает. Ей бы на грядках в Грязи своей сидеть, а не это все. Что-то даже не сомневаюсь, что тоскует, — отметила подписчица Марина.

На видео видно, как одетая в черное исполнительница выходит из храма в сопровождении подруги и сына. Главной достопримечательностью святыни является чудотворная икона Богородицы Троодитиссы, написанная, по преданию, евангелистом Лукой. Основанный в 1250 году монастырь расположен в горах Троодос в Лимасоле на высоте 1350 метров над уровнем моря.

Ранее сообщалось, что Пугачеву и ее 47-летнего супруга юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заметили на прогулке в городе Лимасол на Кипре. Комик поддерживал жену, у него в руках виднелась папка с документами. Поклонники в комментариях под сообщением назвали супругов «бродячими артистами» и призвали прекратить публиковать новости о них.

До этого главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что Галкин оказался не самым удачным спутником для Пугачевой. По словам журналистки, союз с юмористом негативно отразился на Примадонне. Говоря о Галкине, она напомнила, что именно из-за него Пугачевой пришлось покинуть Россию. Кроме того, негативные высказывания юмориста о стране и ее гражданах вызывают раздражение у россиян, что коснулось и самой певицы, подчеркнула Симоньян.