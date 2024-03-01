Гребенщиков раскрыл, как участники «Фабрики звезд» тайно бегали за водкой Гребенщиков: Бердников из «Корней» тайно бегал за водкой на «Фабрике звезд»

Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»

Михаил Гребенщиков

В первом сезоне старой «Фабрики звезд» было много запретов, которые соблюдались участниками и лишь пару раз во время выездов молодые люди смогли нарушить запрет на алкоголь, рассказал NEWS.ru Михаил Гребенщиков. По его словам, участник группы «Корни» Александр Бердников тайно сбегал за бутылкой водки, пока другие ели в Макдональдсе.

У нас какая-то съемка была, мы весь день голодные, ноем, с нами охрана, человек десять. Бердников умудрился, пока мы выходили из автобуса в Макдональдс, сбегать в ларьке бутылку водки купить. Мы ее в бутылки из-под кока-колы разлили, — сказал Гребенщиков.

Певец отметил, что их «Фабрика звезд» была самой строгой, участники не употребляли алкоголь, не занимались сексом, у них даже не было курительных комнат. По словам Гребенщикова, из-за этого начинающие артисты все время пребывали в состоянии стресса.

Первая «Фабрика звезд» под руководством Матвиенко выходила в 2002 году на Первом канале. Гребенщиков стал одним из призеров шоу и получил в подарок квартиру в Москве. Зрителям артист запомнился по песне «Танцы-обниманцы», своеобразному юмору и образу фрика.

Премьера музыкального проекта «Новая Фабрика звезд» состоится 3 марта в 17:00 на телеканале ТНТ. Зрители смогут следить за программой ежедневно в рамках реалити, которое будет выходить в 09:00. Показаны будут не только вокальные тренировки конкурсантов, но и их жизнь в доме, как это было на старом проекте.

Продюсер Иосиф Пригожин предрек «Новой Фабрике звезд» успех благодаря формату и наставникам шоу Сергею Шнурову и Сергею Зверева. По его мнению, после выхода шоу на российской эстраде появятся новые звезды.