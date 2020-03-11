https://static.news.ru/photo/72ea11f2-6426-11ea-9ec7-fa163e074e61_660.jpg Надежда Бабкина и Евгений Гор Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Гражданский муж Надежды Бабкиной Евгений Гор посвятил трогательную публикацию рано ушедшей из жизни маме. Он опубликовал фото Надежды Горшечковой, которая была одним из помощников президента России.

Известно, что музыкант обожал свою мать и для него её потеря стала большим горем.

6 марта. Тебе было бы... и от меня миллион цветов... И тысячи несказанных слов... Океан «взахлёб» и рек «мам, помоги». Теперь же ты нас там береги, — подписал снимок Гор.

Отец Евгения Гора — преподаватель музыки Евгений Горшечков. Сам музыкант учился в Удмуртском университете на факультете романо-германской филологии, он переводчик и филолог.

Свою судьбу — Надежду Бабкину он встретил в 2003 году. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они живут вместе уже 15 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артистка Надежда Бабкина призналась, что обсуждала вопрос деторождения со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Звёздная пара, учитывая разницу в возрасте (30 лет), сошлась на том, что усыновление может стать для них оптимальным вариантом.