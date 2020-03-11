6 марта. Тебе было бы... и от меня миллион цветов... И тысячи несказанных слов... Океан «взахлёб» и рек «мам, помоги». Теперь же ты нас там береги, — подписал снимок Гор.
Отец Евгения Гора — преподаватель музыки Евгений Горшечков. Сам музыкант учился в Удмуртском университете на факультете романо-германской филологии, он переводчик и филолог.
Свою судьбу — Надежду Бабкину он встретил в 2003 году. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они живут вместе уже 15 лет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что артистка Надежда Бабкина призналась, что обсуждала вопрос деторождения со своим молодым возлюбленным Евгением Гором. Звёздная пара, учитывая разницу в возрасте (30 лет), сошлась на том, что усыновление может стать для них оптимальным вариантом.