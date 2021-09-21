«Границы между светом и тьмой»: Катя Лель рассказала, что будет с Землёй

Российская певица Катя Лель рассказала NEWS.ru, что «когда-нибудь наступят изменения, кардинально определяющие границы между светом и тьмой». Исполнительница также предположила, почему в современном обществе так много негативных явлений.

Артистка подчеркнула, что планету в будущем начнут «очень сильно и любым способом» покидать не работающие над собой, не делающие «добрых поступков» и не излучающие хороших мыслей люди.

Потому что меняются вибрации, и тот уровень плотности, который сейчас есть, — а он третий, он уходит в никуда. Земля тоже живая — и вся планета живая, и те вибрации, которые есть, они трансформируются. Сейчас всё будет появляться наружу, вся ложь, вся агрессия потребительская, это будет всё усугубляться во много-много раз. Сейчас очень значимое время, — уверена Лель.

Она отметила, что «надо спешить, чтобы спастись, и это нужно делать сегодня, чтобы перейти на новый уровень осознанности».

Сейчас значимое время для помощи друг другу. Всё легко объяснимо, — резюмировала певица.

В июне Лель рассказала, что верит в теорию заговора по поводу происхождения коронавируса. Она не верит в объяснения учёных и считает, что COVID-19 разработала группа влиятельных людей для борьбы с творческой интеллигенцией.

Ранее Катя Лель призналась, что около 30 лет назад она встретилась с представителями внеземной цивилизации, которые оставили её без нескольких зубов. Для того чтобы рассказать о своём контакте с инопланетянами, исполнительница собрала пресс-конференцию.