Грачевский забрал жену и ребёнка из роддома

https://static.news.ru/photo/586538e6-7e1d-11ea-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский режиссёр Борис Грачевский забрал свою супругу Екатерину и новорождённого сына из роддома.

Об этом сообщил он сам, опубликовав фото с семьёй в своём Instagram. По его словам, сына назвали Филиппом. У 71-летнего создателя киножурнала «Ералаш» это уже четвёртый ребёнок — в двух предыдущих браках у него родились сын и две дочери.

Вот мы и дома! Сынок — Филипп! Добро пожаловать! — подписал он публикацию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что с беременной женой худрука «Ералаша» Бориса Грачевского, 35-летней Екатериной Белоцерковской, произошёл курьёзный эпизод. Женщина зашла в аптеку, где продавщица приняла её за школьницу и пристыдила.