Грачевский рассказал, почему не снял в «Ералаше» сына Киркорова

https://static.news.ru/photo/44d03d5a-218b-11eb-a5ab-fa163e074e61_660.jpg Филипп Киркоров с сыном и дочерью Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борис Грачевский, худрук киножурнала «Ералаш», рассказал, почему не снял ни в одной серии своего проекта сына Филиппа Киркорова Мартина. На самом деле у кинорежиссёра были такие планы, тем более что звёздный наследник уже побывал на пробах и не провалил их.

Но мальчик отказался сниматься сам.

Хороший мальчик. Киркоров сам не так давно второй раз снялся в «Ералаше». Он не взял ни копейки. Мне даже было стыдно ему что-то предлагать. Хочу снять в «Ералаше» и детей Аллы Пугачёвой. Девочка у неё прекрасная. Но скажу, что я ищу актёров, а не детей звёзд, — рассказал Грачевский в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Киркоров в ответ на это заявил, что сын уже передумал и хочет сниматься в «Ералаше». Мальчик, по словам знаменитого родителя, прекрасно танцует и «специально завалил пробы».

Я тогда обрадовался. Не хочу, чтобы мои дети были актёрами. И вдруг недавно его прорвало. Не знаю, согласится ли Борис Грачевский взять его. Если по блату, то давно бы взяли его, так что всё честно, — заверил Киркоров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Филипп Киркоров снялся в новом выпуске «Ералаша», чем приятно удивил поклонников. О съёмках в детском киножурнале короля поп-музыки сообщил худрук Борис Грачевский.