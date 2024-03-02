«Говорить не может»: последнее видео Пугачевой напугало зрителей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

74-летняя певица Алла Пугачева обратилась к зрителям после выхода своего нового альбома «P. S.» и сообщила, что узнала о нем последней. Исполнительница назвала пластинку «хорошим подарком» к своему 75-летнему юбилею, отметив, что «ей приятно». Как отреагировали поклонники на заявление певицы?

Попрощалась со зрителем в песнях

В последнем обращении к поклонникам Пугачева пообещала, что к своему 75-летнему юбилею в апреле порадует аудиторию новыми песнями. Исполнительница подчеркнула, что сделает это ради своих поклонников.

«Я могу только подарить к юбилею новые песни. Ждите, мои дорогие поклонники. Только ради вас», — с улыбкой сообщила Пугачева.

Зрители обратили внимание, что большинство песен из ее последнего альбома звучат как прощание и напутствие потомкам. Например, в песне «Монолог» артистка напоминает: «Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли... И будет все, как будто бы под небом и не было меня», а в композиции «Все хорошо» говорит о своей жизни в прошедшем времени: «И не беда, что не все получилось, здесь, в этом мире, жила я не зря».

Некоторые поклонники назвали альбом Пугачевой гениальным и великим, как и «все, что она делает». Другие заподозрили певицу в желании нажиться на зрителях, ведь жить за границей недешево, а накопления рано или поздно подходят к концу.

«Это все для денег, а не для поклонников. Если бы кто-то выпустил альбом без вашего ведома, разве вы бы стали с улыбкой говорить об этом и благодарить? Вы бы в суд пошли. Так что не надо обманывать народ!» — возмутился в комментариях Николай С.

Некоторые пользователи в комментариях попросили звезду больше не петь, отметив, что за время ее отсутствия в России появилось много новых исполнителей. Негодующие зрители просили Примадонну «не мучить россиян своим пением».

«А можно, пожалуйста, не надо? Мы только свободно вздохнули без вас, не надо нам этой затхлости опять! Кто вам сказал, что все ждали ваших песен тут? Хлопнула дверью, так зачем лезть обратно?» — возмутился пользователь Кирилл.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алла Пугачева

Может выступить с концертами в Дубае

Ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Пугачева планирует хорошо заработать на своем предстоящем юбилее. О ее планах вернуться на сцену в музыкальных кругах говорят уже несколько месяцев. С конца прошлого года менеджеры подыскивали для ее концертов сессионных музыкантов и составляли новый райдер.

В ноябре 2023 года Telegram-канал MASH сообщил, что исполнительница была готова выступать в новогодние праздники на Кипре и в Дубае. Сумма за выступление, по данным канала, составляла $500 тысяч, без учета перелета, проживания и питания. В сообщении отмечалось, что Примадонна была готова спеть даже в Москве, если организаторы сумеют провести концерты тайно, без появления информации в СМИ.

Публика к такой новости отнеслась скептически. В комментариях под последним видео певицы появилось много негативных комментариев.

«Да, голосок и настроение не радостное, продавший Родину и продавший поклонников человек! Да она и говорить нормально не может, не то что петь. Могу пожелать только здоровья!» — написала в комментариях Наталья Радзинькова.

Пользовательница Ольга Лисенок пожалела певицу, выразив мнение, что она несчастна на чужбине. Зрительница с ником Фафа отметила, что в последнее время Алла Борисовна стала выглядеть хуже. Пользовательница Светлана Л. посоветовала артистке бросить супруга и возвращаться в Россию.

«Мне кажется, Ирина Понаровская ее ровесница. Но как выглядит Понаровская и как Пугачева... И какой живой голос у Понаровской и какой никакой у ПугачевойЮ молчать уже надо с таким голосом!» — высказалась подписчица Ирина.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ирина Понаровская

Альбом был написан давно

Музыкальный обозреватель Владимир Полупанов выразил мнение, что новым альбомом Пугачева пытается продемонстрировать активную деятельность и напомнить о своей значимости. По мнению эксперта, сборник готовился давно — задолго до начала СВО.

«Нельзя сказать, что Пугачева специально, вопреки всему выпустила его сейчас, когда огребла кучу хейта. Думаю, что она сделала это и для себя, и для публики, потому что многие люди, которые хейтят сегодня Пугачеву, не застали ее, когда она активно выступала, давала концерты, многие молодые люди знают ее просто как супругу Галкина (Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов)», — отметил обозреватель.

Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что в альбоме Пугачевой много нового материала. По его словам, это не просто студийные записи, а хорошо обработанные, с исправленным вокалом композиции. Эксперт считает, что Пугачева не собирается прощаться со сценой, и сравнивает ее с итальянским артистом Адриано Челентано.

«В серьезном возрасте Челентано дал два больших шоу в прямом эфире в 2012 году и после этого сразу выпустил большой концертный альбом с „причесанными“ версиями тех песен, которые исполнялись на концерте. Тогда все говорили, что история подошла к концу. Вот он ярко, громко хлопнул дверью, но после этого в творческой жизни Челентано было много интересного — альбом с певицей Мины Маццани, а в 2019 году каждую пятницу он выходил в прямом эфире со своим шоу. Я думаю, с Пугачевой прощаться не стоит. Это просто напоминание о себе», — сказал Бабичев.

Музыкальный критик полагает, что новый альбом Пугачевой особенно ценен в свете сегодняшних событий. По его мнению, поклонники певицы будут по-другому вслушиваться в песни и искать скрытые смыслы.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Алла Пугачева и Максим Галкин

Поклонники могут отвернуться

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Пугачева продолжит выпускать песни, однако большинство поклонников может от нее отвернуться. Он отметил, что не все фанаты певицы одобряют ее точку зрения относительно происходящих событий.

По мнению Рудченко, выход нового альбома Пугачевой на сегодняшний день не является событием для российского шоу-бизнеса.

Некоторые поклонники в комментариях заявили, что не будут слушать песни из нового репертуара исполнительницы после ее оскорбительных слов в адрес россиян и эмиграции. Другие комментаторы уверены, что исполнительница не сумеет продать соотечественникам билеты на свои концерты.



«Пускай лесом идет. Моя мама и свекровь очень ее любили, но после такого предательства называют „скрипучей дверью“!» — пояснила зрительница Натали.

Подписчица Марина Майер вспомнила, что в одном из своих недавних выступлений муж Пугачевой Максим Галкин пошутил о пожилых российских артистах, назвав их кооперативом «Судорога». По ее мнению, эта шутка также касается его супруги.

«А что новый альбом в Израиле не выпустила? Пусть его там крутят, на вашей новой родине. Судя по небольшому числу лайков, никто в России этот альбом не ждет», — высказал мнение Константин Г.

Читайте также:

Новый альбом Пугачевой: последние новости, критика, признание Примадонны

«Творить никто не запрещает»: продюсер оценил новый альбом Пугачевой

Последние новости шоу-бизнеса 2 марта: что с Лободой, Киркоровым, Галкиным

Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард