Гулькина объяснила, почему вышла на сцену без трусов Гулькина рассказала, как выступила перед зрителями без нижнего белья

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Наталь Гулькина

Бывшая солистка группы «Мираж» российская певица Наталья Гулькина в интервью «7 дней» рассказала, что однажды вышла на сцену и спела без нижнего белья. По ее словам, она не успела переодеться и вышла к зрителям в длинном платье с разрезом и без трусов. Исполнительница призналась, что во время выступления чувствовала себя неловко и переживала из-за зрителей первых рядов, которые могли увидеть ее интимные места.

Один раз я выбежала, не успев надеть нижнее белье. Бюстгальтер я надела, платье натянула, а низ уже не успела. Я все время пела и думала, что там публика на первом ряду видит, — вспомнила Гулькина.

Ранее она рассказала, что в молодости очень стеснялась носить на сцене откровенные наряды. По ее словам, это только начинало входить в моду. Надевать юбку выше колен в то время считалось постыдным. Гулькина вспомнила, что певица Светлана Разина была более раскрепощенной и «бесстрашной на сцене». У самой Гулькиной поначалу «тряслись поджилки» из-за откровенного декольте.



По ее словам, именно Разина убедила ее в том, что артисты задают моду, которой затем следуют другие. Певица призналась, что впервые решилась надеть топ и оголить живот лишь спустя полтора года после того разговора.