«Пел Путину дифирамбы»: Пригожин о смене взглядов иноагента Макаревича Пригожин напомнил о политической позиции Макаревича до отъезда

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

В свое время Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выходил на Красную площадь и открыто поддерживал президента РФ Владимира Путина, напомнил продюсер Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, артист время от времени приходил на встречи с президентом, а теперь «любовь прошла», однако свою ошибку он признать не может.

Макаревич выходил на Красную площадь, сидел рядом с президентом, [пел] ему дифирамбы. Я видел его за кулисами Олимпийского дворца, куда он также приходил к президенту. То есть прошла любовь, завяли помидоры. Да, если у вас изменились какие-то взгляды, то вы скажите, что да, я ошибался, — заявил Пригожин.

Макаревич вошел в число звезд, не отреагировавших на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Пригожин отметил, что его удивляет подобное молчание уехавших из России артистов. Он также подчеркнул, что релоканты могли бы как минимум выразить солидарность, а не просто игнорировать эту трагедию. По его словам, эти люди могут быть не согласны с властями, однако к обычным людям любовь быть должна.