«Говорил — ерунда»: друг Шатунова рассказал о проклятии «Ласкового мая» Друг Шатунова Картавцев рассказал об отношении певца к «проклятию» «Ласкового мая»

Фото: yuriy_shatunov/instagram

Друг и автор песен Юрия Шатунова Андрей Картавцев рассказал об отношении певца к так называемому проклятию «Ласкового мая». Речь идёт об уходе из жизни буквально одного за другим участников группы. Своими мыслями Картавцев поделился в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Количество смертей участников группы до сих пор поражает публику. Однако сам Шатунов ни в какое проклятие не верил и называл это полной ерундой.

На эту тему я Юру спрашивал, он говорил, ерунда. Просто информационный повод. Давайте начнём с того, что костяк «Ласковый мая» — это Сергей Кузнецов, Юрий Шатунов и Аркадий Кудряшов. Всё. Костяк ушёл и группа «Ласковый май» развалилась, — высказал свою точку зрения друг певца.

Череда смертей и в самом деле началась, когда Шатунов ушёл из группы. Первым умер ударник Игорь Игошин, который подрался на свадьбе друга, а позже его нашли мёртвым. После у подъезда дома был застрелен клавишник Михаил Сухомлинов — и только спустя годы выяснилось, что пуля предназначалась Шатунову.

Затем утонул в реке работавший с группой пиротехник. А в 2005 году в пожаре на даче погиб другой клавишник — Арвид Юргайтис. В 2007 году умер бас-гитарист Вячеслав Пономарёв. В 2012 году в автокатастрофе погиб Юрий Барабаш, который несколько месяцев был солистом «Ласкового мая».

В том же году умерли ещё двое бывший участников группы: Алексей Бурда и Юрий Гуров. В 2013 году был убит клавишник Игорь Анисимов, тело которого нашли дома с ранением брюшной полости.

После него умер первый директор группы Рашид Дайрабаев, который получил инфаркт, узнав о смерти Анисимова. В 2020 году умер бывший солист Александр Прико, попавший в больницу с коронавирусом. Во время обследования врачи нашли у него рак, певец сгорел меньше, чем за два месяца.

23 июня 2022 года не стало Юрия Шатунова.

Ранее кардиолог Мехман Мамедов рассказал, что стиль жизни звёзд подразумевает хронический стресс, а в большинстве случаев ещё и злоупотребление алкоголем и сигаретами. По его мнению, погибшего певца Юрия Шатунова могли довести до инфаркта избыточные нагрузки и изматывающий образ жизни.