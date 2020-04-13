Гостем «Вечернего Урганта» станет Иван Ургант

https://static.news.ru/photo/9d60e7d0-7d85-11ea-b73d-fa163e074e61_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Российский телеведущий Иван Ургант станет гостем собственного шоу «Вечерний Ургант», которое выходит на Первом канале.

Вопросы гостю будут задавать зрители, говорится в соцсетях проекта. Для этого, согласно специальным требованиям, нужно записать видео в горизонтальном формате, одевшись в стиле ведущего, и послать ролик по адресу vupost2020@gmail.com, указав в письме своё имя, город проживания и номер телефона.

Внешний вид — схожий с ведущим нашего шоу: белая рубашка, пиджак, галстук или даже галстук-бабочка. Вас должно быть хорошо видно и слышно, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, Иван Ургант поздравил юмориста Евгения Петросяна с рождением сына. О том, что у 74-летнего артиста и его 31-летней помощницы появился ребёнок, он сообщил в очередном выпуске своей авторской программы.