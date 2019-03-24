Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили заинтриговать гостей, приехавших во вторник, 17 сентября, на их свадьбу во дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге.
После того как все приглашённые собрались, их попросили пройти в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении.
Как отмечает «Московский комсомолец», гостей могли перевезти в старинный дом Беггровых на Невском проспекте в центре Северной столицы.
Таким образом, местонахождение торжества осталось засекреченным от представителей СМИ, которых оказалось едва ли не больше гостей, приглашённых на свадьбу.
Ранее News.ru писал, что новость о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально оформят отношения, появилась ещё летом. Анонимный источник из окружения знаменитой пары сообщил, что для проведения свадебного торжества был выбран сентябрь.