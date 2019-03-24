https://static.news.ru/photo/39ad5d1a-d991-11e9-a7d6-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева Фото: https://www.instagram.com/fedor_bondarchuk_original

Режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили заинтриговать гостей, приехавших во вторник, 17 сентября, на их свадьбу во дворец Юсуповых в Санкт-Петербурге.

После того как все приглашённые собрались, их попросили пройти в микроавтобусы и увезли в неизвестном направлении.

Как отмечает «Московский комсомолец», гостей могли перевезти в старинный дом Беггровых на Невском проспекте в центре Северной столицы.

Таким образом, местонахождение торжества осталось засекреченным от представителей СМИ, которых оказалось едва ли не больше гостей, приглашённых на свадьбу.

Ранее News.ru писал, что новость о том, что режиссёр Фёдор Бондарчук и актриса Паулина Андреева официально оформят отношения, появилась ещё летом. Анонимный источник из окружения знаменитой пары сообщил, что для проведения свадебного торжества был выбран сентябрь.