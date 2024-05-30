«Господь решил»: Лужина о смерти Заворотнюк Актриса Лужина: Анастасия Заворотнюк много сделала для зрителей

Актриса Анастасия Заворотнюк много сделала для зрителей, рассказала «360» ее коллега Лариса Лужина. Она также выразила свои соболезнования родным актрисы.

Жалко — умерла красивая женщина, талантливый человек, который много сделал для нашего зрителя. Ее запомнят как «прекрасную няню», хорошего человека, хорошую мать и жену. Жалко, но как Господь решил… что же делать. Там тоже, говорят, хорошие люди нужны, талантливые. Она промучилась, и, наверное, уже кончились ее мучения, — поделилась Лужина.

Ранее актер Борис Смолкин, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня», выразил соболезнования семье актрисы Анастасии Заворотнюк. Он отметил, что мужу актрисы фигуристу Петру Чернышеву сейчас нужно держаться.

До этого режиссер Вадим Шмелев, снявший приключенческий боевик «Код апокалипсиса», где Заворотнюк сыграла одну из главных ролей рассказал, что актриса стала одной из ярчайших в российском кино. Он отметил, что артистка была «очень сильной и веселой женщиной».

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» ушла из жизни ночью 30 мая после продолжительной и тяжелой болезни. Заворотнюк на протяжении нескольких лет боролась с раком головного мозга. Актриса перестала появляться на публике и в социальных сетях. За Заворотнюк ухаживали ее близкие, в том числе мать и супруг.