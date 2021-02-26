Госпитализированная экс-жена Аршавина четыре дня находилась в коме

Страдающая аутоиммунным заболеванием бывшая жена Андрея Аршавина четыре дня провела в коме. Алиса Аршавина не выходила на связь почти две недели. Выяснилось, что женщина чуть не погибла. Всё это время она находилась в больнице, где врачи боролись за её жизнь. Об этом стало известно со слов её матери Наталии Сарычевой.

Ты вернулась к нам, моя девочка. Восемь дней в реанимации, четыре дня в искусственной коме. Восемь дней ожидания, между жизнью и смертью. Значит, будешь жить! — написала она на своей странице в Instagram.

Алиса Аршавина отреагировала на тревожное сообщение матери, написав, что больше не оставит их и теперь будет только выздоравливать.

Подписчики были огорчены этой печальной новостью, они пожелали Алисе скорейшего выздоровления. «Скорейшего выздоровления Алисе! Дай Бог, чтобы все неприятности отступили от вашего дома»; «Я так переживаю. Какой кошмар»; «Алиса, выздоровления вам!», написали поклонники.

В январе экс-жена Аршавина рассказала подписчикам в Instagram, что столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем. Она призналась, что сделала ринопластику, а потом её лицо «покромсала» болезнь. Также она сообщила, что очень скучает по Андрею Аршавину и с каждым месяцем ей всё хуже. Как сообщалось, после развода спортсмен практически перестал общаться не только с Алисой, но и с их общей дочерью Есенией.

Ранее стало известно, что Аршавин добился выселения из своего особняка бывшей жены Алисы с детьми. Недвижимость была оформлена на его мать, и в результате суд встал на её сторону, постановив, что тяжелобольная экс-избранница спортсмена должна покинуть совместно нажитое имущество, писал NEWS.ru.