https://static.news.ru/photo/e3a51dee-24a5-11ea-b6cb-fa163e074e61_660.jpg Гоша Куценко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Гоша Куценко рассказал, что когда-то серьёзно планировал стать президентом Украины. По словам артиста, он долго размышлял, как вёл бы себя, если бы стал главой государства или хотя бы сыграл его в кино.

Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьёзно, — рассказал Куценко в интервью «Вечерней Москве».

Потом, по словам актёра, заболела его мама и планы изменились, а о своём желании он забыл.

Ранее в СМИ появилась информация, что УФНС России по Москве через приставов пытается взыскать с известного актёра Гоши Куценко миллионный долг. Куценко якобы ещё в 2015 году был обязан заплатить 693 тысячи рублей налогов, но он их проигнорировал. В октябре к его долгу добавились ещё 439 тысяч — «за люксовое авто Morgan Aero и жильё в Черёмушках», писал NEWS.ru.