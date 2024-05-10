«Горжусь своей любовью»: Брежнева показала фото дочери с выпускного в США Брежнева поздравила старшую дочь Соню Киперман с окончанием колледжа в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева поздравила старшую дочь Соню Киперман с окончанием колледжа в США. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала фотографию с выпускного 23-летней наследницы и призналась, что гордится ею. Дочь певицы окончила Whittier College в Калифорнии.

Горжусь своей любовью, — подписала снимок Брежнева.

Ранее Брежнева приняла участие в фотосессии топлес и показала кадры со съемок в социальных сетях. Певица предстала перед камерами в джинсах свободного кроя с оголенной спиной. Поклонники Брежневой высоко оценили внешний вид артистки и заявили, что она смогла в 42 года сохранить природную красоту. Некоторые отметили, что ее фигура — «идеал без хирургических вмешательств».

До этого Брежнева призналась, что когда-то мечтала быть женственной, но считала себя «гадким утенком» — сутулой пацанкой с короткой стрижкой. По словам певицы, она копировала движения других людей перед зеркалом. Исполнительница отметила, что не любит создавать себе кумиров, но один у нее все-таки есть — это ее мать.