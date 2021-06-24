«Города-берои»: Ургант высмеял речь Бероева о вакцинации

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире своего шоу на Первом канале высмеял речь актёра Егора Бероева о принудительной вакцинации от COVID-19. Журналист пошутил, что в РФ могут появиться «города-берои», где привились меньше всего людей. Фрагмент доступен на YouTube.

Егор Бероев сказал «моё тело — моё дело, не надо меня заставлять прививаться» и сравнил коронавирусные ограничения с дискриминацией евреев [во время Второй мировой войны]. Что не совсем верно, потому что коронавирус передаётся не только по матери. Сейчас есть идея давать городам, в которых меньше всего привитых, звания городов-бероев. Могут появиться герои-берои, которые во время вакцинации закрывают плечом плечо товарища, — отметил Ургант.

Ведущий добавил, что в Китае сделали свыше 1 млрд прививок от COVID-19, так как актёр «Джеки Чан не выходил и не говорил «моё тело — моё дело».

Бероев пришёл на церемонию награждения победителей всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — Летопись победы» с нашитой на одежду жёлтой шестиконечной звездой. Таким образом он решил выступить против обязательной вакцинации от коронавируса.

Ранее режиссёр Константин Богомолов заявил, что слова актёра Егора Бероева против обязательной вакцинации от коронавируса — дикость, неадекватность и помутнение. Богомолова в речи актёра возмутило сравнение вакцинации с трагедией холокоста. Журналист Антон Красовский также раскритиковал выступление Бероева против вакцинации.