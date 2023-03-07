Группа «Город 312» сообщила о приостановке концертной деятельности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Музыкальная группа «Город 312»

Музыкальная группа «Город 312» сообщила в своей официальной группе в «ВКонтакте» о приостановке концертной деятельности. Это решение связано с тем, что после пересенного коронавируса у солистки коллектива Светланы Назаренко (Аи) возникли проблемы со здоровьем.

Коллективом было принято решение на ближайшее время сделать перерыв в концертной деятельности. Сейчас Светлана находится в творческом отпуске: занимается своим здоровьем, проходит восстановительные процедуры, набирается сил и вдохновения, — говорится в сообщении.

Представители коллектива отметили, что пока солистка будет проходить лечение и курс реабилитации, группа не будет сбавлять обороты. Отмечается, что сейчас на студии уже пишется новый материал.

В 2021 году вокалистка рок-группы «Город 312» пообещала добавить в грядущий сольный альбом треки, посвященные женским проблемам. Альбом «Здесь и сейчас» вышел в 2022 году и содержал 18 треков. Ая подчеркивала, что в ее песнях центральными являются женские истории.

Ранее концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах будущего тура. Выступления коллектива должны были пройти в марте в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле.