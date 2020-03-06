https://static.news.ru/photo/9194c586-5fa1-11ea-89a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: katyagordon/instagram

Адвокат Екатерина Гордон на своей официальной странице в социальной сети поздравила «звёздного» юриста и по совместительству своего экс-супруга Сергея Жорина и продюсера Иосифа Пригожина с наступающим праздником 8 Марта.

По её мнению, женщины в настоящее время более мужественны, чем мужчины. Гордон рассказала, что юрист и продюсер на протяжении недели присылают ей «страшные фотки» и пугают дальнейшей публикацией снимков.

Поэтому адвокат решила в ответ выложить не только фотографии с собой, но и «красивые снимки мужиков», то есть Пригожина и Жорина. При этом она отметила, что юрист уже «наприсылал» продюсеру фотографии, где Гордон запечатлена в обнажённом виде. Также адвокат поблагодарила хирурга Алексаняна за то, что он «починил» её дважды сломанный нос.

В наше время, конечно, в женщинах больше мужества. Мальчики, вы красивые и умные, а я просто испугалась. С 8 Марта, парни! — написала Гордон в Instagram.

В конце каждого предложения она поставила разные смайлики, подчёркивая издевательски-ироничный тон послания.

Как ранее передавал NEWS.ru, Гордон обратилась в ГСУ по Москве с заявлением на Жорина. Она обвиняет его в нарушении неприкосновенности частной жизни.