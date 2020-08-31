Гордон опровергла судебную войну Костенко и Тарасова

https://static.news.ru/photo/8b37da94-eb8c-11ea-a933-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Гордон Фото: GordonEkaterina/facebook.com

Юрист Екатерина Гордон прокомментировала информацию, что жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подала на футболиста в суд с требованием алиментов на двух детей.

По словам адвоката, это технический момент. Никакого конфликта у супругов нет.

С учётом взысканных на старшую дочь алиментов Тарасов вынужден платить ей большую часть своей зарплаты, из-за чего его младшие дети недополучают денег. Поэтому нам формально пришлось показать суду, что есть и другие претенденты на доход Тарасова. Остальное всё трёп и провокация со стороны бывшей жены, которая почему-то не хочет идти навстречу и принять тот факт, что есть ещё дети, которые тоже нуждаются в финансовой помощи, — подчеркнула Гордон.

По её словам, старшей дочке спортсмена полагалась четверть от всех его доходов, а младшим — по 1/6. Футболист выступил против этого решения, поскольку не хотел никого выделять из своих детей.

Гордон добавила, что её бывший супруг тоже обращался в суд с подобной просьбой. Ему также снизили выплаты на других детей, сообщает KP.RU.

Оксана и Дмитрий Тарасовы оформили свои отношения в 2008 году. В 2011 году пара развелась, после этого футболист связал себя узами брака с телеведущей Ольгой Бузовой. В декабре 2016 года был оформлен развод. Третья жена футболиста — модель Анастасия Костенко.

Как писал NEWS.ru, во время судебного процесса по алиментам футболиста Дмитрия Тарасова, которые он должен платить бывшей жене Оксане и дочери Ангелине, были названы точные суммы, которые спортсмен заработал в 2018 и 2019 годах. Согласно бумагам, которые футболист предоставил суду, за весь 2018 год ему удалось заработать 159 миллионов рублей, а с января по сентябрь 2019-го — около 60,5 миллиона рублей.