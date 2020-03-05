https://static.news.ru/photo/0394c02c-5ed1-11ea-9329-fa163e074e61_660.jpg Катя Гордон Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Телеведущая и блогер Екатерина Гордон обратилась в Главное следственное управление по Москве с заявлением на бывшего мужа, известного адвоката Сергея Жорина. Она обвиняет его в нарушении неприкосновенности частной жизни.

На своей странице в Instagram она также затронула вопрос выплаты алиментов бывшим мужем. По её словам, Жорин платит их после взыскания долга через приставов, а не на добровольной основе.

Екатерина Гордон также обвинила продюсера Иосифа Пригожина в травле, которая началась после критики идеи его жены, певицы Валерии о создании партии, которая будет защищать права женщин в России.

Травля, организованная вашим мужем и вашим юристом, с оскорблениями, угрозами выложить страшные и обнажённые мои фотографии, обвинением меня в наркомании и проституции в ответ на мою критику идеи этой партии под вашим началом — это адекватный, достойный ответ? — написала Гордон.

Она выразила надежду, что Валерия ответит на её реплику. Блогер предположила, что певица «просто не в курсе» происходящей ситуации.

Ранее NEWS.ru писал, что Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию. Она обвинила продюсера в подлости.