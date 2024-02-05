Гордон или Кологривый: кто прав в скандале на Первом канале?

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Никита Кологривый

Восходящая звезда российского кино Никита Кологривый вышел с шоу «Закрытый показ» Александра Гордона, хлопнув дверью. Ему не понравились замечания ведущего. Кто виноват в конфликте?

Что случилось

Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», пришел на шоу Александра Гордона «Закрытый показ» в качестве гостя, чтобы обсудить картину «Подельники», режиссерский дебют Евгения Григорьева.

После просмотра Никита Сергеевич разразился глубокомысленной тирадой. Вот она почти целиком: «Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино».

Автор колонки исключительно из гуманистических соображений вырезала из прямой речи актера многочисленные «эээ», «мнэээ», паузы и междометия. В целом и без них очевидна глубина соображений актера, буквально — не донырнуть!

Александр Гордон, опытный ведущий и режиссер, то есть человек, знакомый с кинокритикой не понаслышке, не выдержал и прервал Кологривого прямо посреди мудрствований. Можно сказать — оборвал человеку крылья на взлете!

Никита Сергеевич, конечно, такой наглости не выдержал и принялся возражать Александру Гарриевичу. На что ведущий без реверансов попросту предложил актеру удалиться. Именно так Кологривый и поступил, приняв вид оскорбленного достоинства.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Александр Гордон

Кто виноват

Оставляя за скобками актерские компетенции Кологривого и режиссерские — Гордона, попробуем оценить лишь то, что увидели в кадре.

Соображения Никиты Сергеевича по моему глубокому убеждению, если оценивать как их форму, так и содержание — пребывают где-то между выступлением восьмиклассника на уроке мировой художественной культуры и речью домохозяйки после просмотра непонятного, но захватывающего фильма.

Иными словами, попросту не выдерживают никакой критики. Возможно, высказывания этого уровня и допустимы в быту, но в эфире передачи на Первом канале звучат по меньшей мере странно.

И Гордон, опытный ведущий, конечно, не мог этого не заметить.

Можно допустить, что выступление Кологривого — провокация для очередного привлечения внимания. Но тогда придется предположить, что он не просто талантливый, а гениальный актер. Потому что компетентность сыграть трудно, а глубокое невежество пополам с апломбом, причем импровизированно, без подготовки — почти невозможно.

Виноват ли Гордон? На мой взгляд, нет. Допустим, автор этой колонки, чьи познания в точных науках ограничиваются, пожалуй, таблицей умножения, явится на конференцию физиков-ядерщиков. И начнет высказывать свое ценное мнение о работе адронного коллайдера (что бы это ни значило), запинаясь, мыча и не давая возможности специалистам вставить хотя бы слово.

А после того, как пожилой профессор ее одернет, нахамит и выйдет, хлопнув дверью.

Кто тут прав?

Вопрос, мне кажется, риторический для человека с базовым образованием и маломальским воспитанием. И Никите Сергеевичу хочется пожелать хотя бы выдержки. О большем мы, зрители, не просим.

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