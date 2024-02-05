Восходящая звезда российского кино Никита Кологривый вышел с шоу «Закрытый показ» Александра Гордона, хлопнув дверью. Ему не понравились замечания ведущего. Кто виноват в конфликте?
Что случилось
Никита Кологривый, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», пришел на шоу Александра Гордона «Закрытый показ» в качестве гостя, чтобы обсудить картину «Подельники», режиссерский дебют Евгения Григорьева.
После просмотра Никита Сергеевич разразился глубокомысленной тирадой. Вот она почти целиком: «Я считаю, что кино про наше сознание, про наш быт и про последствия, которые в нашем быту возникают из-за каких-то междоусобиц, проблем, которые возникают из-за нужды определенной. Я это увидел так в кино».
Автор колонки исключительно из гуманистических соображений вырезала из прямой речи актера многочисленные «эээ», «мнэээ», паузы и междометия. В целом и без них очевидна глубина соображений актера, буквально — не донырнуть!
Александр Гордон, опытный ведущий и режиссер, то есть человек, знакомый с кинокритикой не понаслышке, не выдержал и прервал Кологривого прямо посреди мудрствований. Можно сказать — оборвал человеку крылья на взлете!
Никита Сергеевич, конечно, такой наглости не выдержал и принялся возражать Александру Гарриевичу. На что ведущий без реверансов попросту предложил актеру удалиться. Именно так Кологривый и поступил, приняв вид оскорбленного достоинства.
Кто виноват
Оставляя за скобками актерские компетенции Кологривого и режиссерские — Гордона, попробуем оценить лишь то, что увидели в кадре.
Соображения Никиты Сергеевича по моему глубокому убеждению, если оценивать как их форму, так и содержание — пребывают где-то между выступлением восьмиклассника на уроке мировой художественной культуры и речью домохозяйки после просмотра непонятного, но захватывающего фильма.
Иными словами, попросту не выдерживают никакой критики. Возможно, высказывания этого уровня и допустимы в быту, но в эфире передачи на Первом канале звучат по меньшей мере странно.
И Гордон, опытный ведущий, конечно, не мог этого не заметить.
Можно допустить, что выступление Кологривого — провокация для очередного привлечения внимания. Но тогда придется предположить, что он не просто талантливый, а гениальный актер. Потому что компетентность сыграть трудно, а глубокое невежество пополам с апломбом, причем импровизированно, без подготовки — почти невозможно.
Виноват ли Гордон? На мой взгляд, нет. Допустим, автор этой колонки, чьи познания в точных науках ограничиваются, пожалуй, таблицей умножения, явится на конференцию физиков-ядерщиков. И начнет высказывать свое ценное мнение о работе адронного коллайдера (что бы это ни значило), запинаясь, мыча и не давая возможности специалистам вставить хотя бы слово.
А после того, как пожилой профессор ее одернет, нахамит и выйдет, хлопнув дверью.
Кто тут прав?
Вопрос, мне кажется, риторический для человека с базовым образованием и маломальским воспитанием. И Никите Сергеевичу хочется пожелать хотя бы выдержки. О большем мы, зрители, не просим.
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