Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь жене Джигана с лишением мужа родительских прав. Она пристально следит за происходящими в семье рэпера событиями и уверена, что у Оксаны Самойловой получится оставить детей без отца.
Но при этом Гордон советует жене музыканта не спешить с решением, а пока только ограничить мужа в общении с детьми. Гордон отметила, что такие дела являются в юридической практике одними из самых сложных,
Чтобы лишить Джигана прав, надо всего лишь доказать, что он является зависимым и проходил лечение по этому поводу.
Я полагаю, что основания для лишения Джигана родительских прав есть. Для этого мне нужна сама Оксана, чтобы изучить вопрос, — сказала Гордон.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Оксана Самойлова, похоже, не намерена так просто поставить точку в скандале с рэпером Джиганом. По сведениям Super, после того, как музыкант поднял на неё руку, она всерьёз
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