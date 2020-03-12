https://static.news.ru/photo/fe7b5cce-64c8-11ea-9518-fa163e074e61_660.jpg Джиган с семьёй Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Алёны Водонаевой Екатерина Гордон готова помочь жене Джигана с лишением мужа родительских прав. Она пристально следит за происходящими в семье рэпера событиями и уверена, что у Оксаны Самойловой получится оставить детей без отца.

Но при этом Гордон советует жене музыканта не спешить с решением, а пока только ограничить мужа в общении с детьми. Гордон отметила, что такие дела являются в юридической практике одними из самых сложных, пишет IReactor.

Чтобы лишить Джигана прав, надо всего лишь доказать, что он является зависимым и проходил лечение по этому поводу.

Я полагаю, что основания для лишения Джигана родительских прав есть. Для этого мне нужна сама Оксана, чтобы изучить вопрос, — сказала Гордон.