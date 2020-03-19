https://static.news.ru/photo/43c4280c-6a1d-11ea-90c9-fa163e6e4271_660.jpg Екатерина Гордон Фото: Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Адвокат Екатерина Гордон призналась, что брак с Сергеем Жориным распался из-за того, что он ей изменил.По её словам, муж закрутил роман с певицей Анной Седаковой.

Гордон лежала в больнице, когда заметила, что светская львица начала публиковать снимки из её дома. Она поняла по интерьеру, что разлучница проникла в её дом.

После этого юрист написала своей конкурентке, чтобы та оставила её мужа. В ответ Седакова заявила, что не знала о том, что они являются парой, передаёт «Экспресс газета».

Как ранее передавал NEWS.ru, Гордон обратилась в ГСУ по Москве с заявлением на Жорина. Она обвиняет его в нарушении неприкосновенности частной жизни.