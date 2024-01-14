Голый рэпер Сява на концерте Шнурова: что это было, при чем здесь Ивлеева

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Рэпер Сява (Вячеслав Хахалкин)

Рэпер Сява (настоящее имя — Вячеслав Хахалкин) вспомнил о своем «голом» выступлении на концерте рок-музыканта Сергея Шнурова. Когда и где это было, что он сказал о «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой?

Когда Сява выступал голым на концерте Шнурова

По словам рэпера, этот инцидент произошел 13 лет назад в Перми. Тогда лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выступал со своим новым проектом «Рубль» в местном заведении «Театр-Театр». В ходе концерта Сява в качестве гостя вышел на сцену полностью обнаженным.

Об этом случае Хахалкин рассказал порталу 59.RU, когда журналисты попросили его прокомментировать скандалы вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой и концерта рок-группы «Щенки» и ее лидера Максима Тесли, который вышел на сцену в одном носке на гениталиях. По словам Сявы, он жалеет о своем поступке 13-летней давности. Рэпер подчеркнул, что в подобных эпатажных выступлениях нет ничего хорошего.

«Тогда, когда это произошло с „Рублем“, я был молодой, дури было много. Не думал своей головой, сейчас бы я такого не повторил. Жалею об этом поступке, стараюсь его не вспоминать и никому не советую. Слава богу, меня тогда обошло стороной, хотя пришлось сходить в милицию, написать объяснительную, оплатить штраф. Ничего хорошего, положительного в этом нет — вот такое мое мнение. Для меня это было уроком, мне хватило того инцидента», — признался исполнитель.

Сява добавил, что в те времена участники группы Шнурова сами выступали обнаженными на сцене, но никаких последствий не было.

«Как-то в то время это сходило на нет (выступления без одежды. — NEWS.ru), но сейчас такое повторять не стоит. Молодо-зелено, как говорится», — добавил рэпер.

Какие российские артисты выступали голыми

Шнуров несколько раз обнажался на сцене. В таком виде он выступал на концертах «Ленинграда» в Нюрнберге (2002 год), Москве (2014) и на фестивале Kubana с группой «Рубль» (2010).

Экс-солистка «Ленинграда» Алиса Вокс также появлялась на сцене обнаженной. Произошло это на одном из вышеупомянутых концертов группы Шнурова в Москве в 2014 году.

Рок-певица Мара Кана обнажилась во время своего выступления на музыкальном фестивале «Нашествие» в 2004 году. Тогда во время исполнения одного из своих хитов она оголила грудь.

Культовая поп-группа «Тату» отметилась несколькими откровенными выступлениями в начале 2000-х. К примеру, на одном из концертов Юлия Волкова и Елена Катина вышли на сцену в мокрых прозрачных футболках без нижнего белья.

Один из последних случаев обнажения на сцене — солист «Щенков» Максим Тесли. На концерте в Петербурге в начале января он предстал перед публикой в одном носке на половом органе. После скандального выступления Тесли намеревался покинуть Россию, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В аналогичном образе (с носком на гениталиях) пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой в московский клуб «Мутабор» 20 декабря рэпер Vacio (Николай Васильев). После скандального мероприятия исполнителя дважды подряд заключали под стражу и вручили повестку в военкомат. Сообщалось, что Vacio заберут в армию по окончании административного ареста.

Зачем звезды раздеваются на сцене

По словам бывшей вокалистки «Ленинграда» Алисы Вокс, мужчины «легче раздеваются» на сцене. Она напомнила, что подобные провокационные шоу были в моде во времена популярности американской рок-группы Red Hot Chili Peppers (в 1980–1990-х), участники которой часто выступали в одном носке на гениталиях.

«Как человек может в здравом уме это сделать, не под давлением, не в состоянии какой-то эмоциональной зависимости, мне сложно представить. Насколько я понимаю, даже по опыту моего бывшего работодателя Сергея Шнурова, мужчины на сцене раздеваются гораздо легче. Этот тренд, этот носок на причинном месте, начался не вчера, не сегодня, не на „голой“ вечеринке», — заявила Вокс в беседе с Пятым каналом.

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