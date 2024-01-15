«Голых» вечеринок не будет? Организатор тусовки Ивлеевой ликвидирован

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Агентство, которое занималось организацией «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой, ликвидировано. Почему Ивлеева обвинила организаторов в проблемах, которые возникли у гостей вечеринки, что известно об ивент-агентстве DEPARTÁMENT, кто его хозяин?

Кого обвинила Ивлеева в скандале

Защита Анастасии Ивлеевой в Лефортовском суде обвинила в скандальных последствиях «голой» вечеринки в клубе Mutabor ивент-агентство, которое занималось организацией мероприятия.

«Договор был заключен между ИП Узенюк А. В. (Ивлеевой А. С.) и ООО "****", которое, по мнению защиты, и несет ответственность за организацию и проведение данного мероприятия», — указано в протоколе суда, который приводит «Коммерсант».

29 декабря Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что «голая» вечеринка Ивлеевой была организована ивент-агентством DEPARTÁMENT (ООО «Департмент маркетинг»). По утверждению авторов канала, основную работу по организации вечеринки в клубе Mutabor проделала партнер ивент-агентства Софья Герштейн.

«Девушка давно занимается ВИП-гостями на мероприятиях самого высокого уровня. Именно она организовывала вечеринку Ивлеевой, в первую очередь следила за тем, чтобы топов ничего не стесняло, в том числе и одежда», — указывают авторы канала.

Что за агентство DEPARTÁMENT

Telegram-канал Baza выяснил, что агентство DEPARTÁMENT объявило о самоликвидации 28 декабря. Это произошло на следующий день после того, как клуб Mutabor был закрыт по требованию Роспотребнадзора на общем собрании учредителей. Фирма, которая владела агентством, называется «Ивент департмент». Запись о ликвидации компании была опубликована в ЕГРЮЛ 12 января.

Сайт DEPARTÁMENT доступен. В разделе «Об агентстве» сообщается, что оно входило в список Топ-20 агентств России в области маркетинговых услуг, а также было включено в американский список Топ-50 лучших ивент-компаний в мире, а также получило 35 наград. В портфолио агентства — ивенты для автомобильных компаний Cadillac, Ferrari, Mercedes, Lexus, Bently, Lamborghini, Audi, BMW; создателей предметов роскоши — BVLGARY, Breitling; крупнейших компаний России — «Мегаполис», Альфа-Банк, ВТБ, «Пик». Агентство работает с 2007 года.

Софья Герштейн является партнером и ивент-директором агентства DEPARTÁMENT с 17-летним опытом работы в организации мероприятий. Она ведет многочисленные курсы по организации мероприятий.

Кто хозяин агентства DEPARTÁMENT

По информации из соцсетей и других открытых источников, основатели агентства DEPARTÁMENT — Павел Недостоев (в списке его клиентов в разные годы числятся Lamborghini, BMW, Audi, Porshe, Альфа-Банк, «Тинькофф», Volkswagen, VAC foundation, музей «Гараж», BREITLING, НОВАТЭК, Lexus, Cadillac, Ferrari, BVLGARI, Skolkovo, Bentley); Петр Иванов (Samsung, Cadillac, Duracell, Ralph Lauren) и Юлия Сигунова (Mail.ru, Audi, «Роснефть», Альфа-Банк и «Тройка диалог»).

Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что в настоящее время они живут за границей, но продолжают заниматься оперативными делами DEPARTÁMENT. При этом компания с 2020 года оформлена на Светлану Мещерякову, которая и заключала договор на организацию «голой» вечеринки в клубе Mutabor.

«Как нам стало известно, «Департаментом маркетинга», где директором Светлана Мещерякова, был заключен договор с клубом «Мутабор» (ООО «Арт Центр») на две вечеринки. Цена вопроса — 3 миллиона рублей. По этому же договору, мероприятие были закрытыми и фото- и видеофиксация съемки там гостям там была запрещена. <...> [В клубе] пояснили, что связующими звеном с «Департаментом маркетинга» выступали некие Юлия и ивент-менеджер Екатерина Смит вместе с диджеем и продюсером столичных тусовок Максимом Буяковым. Сама же Ивлеева, по словам администратора «Мутабора», «абсолютно не интересовалась, кто и как занимается организацией вечеринки — все просьбы и требования поступали от представителей агентства», — сообщил канал «Охрана рыбов».

Данная информация не подтверждена DEPARTÁMENT и другими организациями, которые могут быть связаны с мероприятием в клубе Mutabor 20 декабря.

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