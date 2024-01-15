«Голые» скандалы Ивлеевой, Волочковой, Джигурды: кто и зачем сливает видео

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

За последний месяц Сеть потрясли сразу несколько «голых» скандалов. Кто и зачем слил видео с вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, а также тусовки балерины Анастасии Волочкой и актера Никиты Джигурды?

Кто слил видео с «голой» вечеринки Ивлеевой

Рэпер Николай Васильев, известный как VACIO, обвинил в сливе видео со скандального мероприятия экс-солистку группы «Блестящие» и ведущую «Дома-2» Ольгу Орлову. По его словам, девушка спрятала лицо под никабом и «выискивала шок-контент» в клубе «Мутабор».

«Парень и его защита утверждают, что <...> она [Орлова] сняла и выложила то самое видео со стянутым с достоинства [VACIO] носком. В то же время сама полностью обошла неприятные для гостей последствия, не засветившись нигде», — пишет Mash.

Telegram-канал приводит аргументы адвоката в защиту VACIO: во-первых, сам рэпер точно не снимал это видео, поскольку он находится в кадре; во-вторых, сам он точно не выкладывал это видео в Сеть, потому что не имел к нему доступа. На телефоне Васильева ничего компрометирующего не нашли. А это значит, что обвинения в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» следует предъявлять не VACIO, а тому, кто выложил видео в Сеть.

Защита музыканта ходатайствовала о проведении экспертизы видео с полным оголением на «почти голой» вечеринке.

Орлова действительно присутствовала на «голой» вечеринке в ночь на 21 декабря, но была одета достаточно скромно: в кожаные штаны и прозрачную блузку на черный топ. Звезда опубликовала в своих соцсетях фото с камнем на бедрах Ивлеевой, с Лолитой, с Филиппом Киркоровым и сделала это одной из первых. Впоследствии кадры широко разошлись в СМИ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ольга Орлова

Через несколько дней, 25 декабря, Орлова принесла извинения подписчикам в соцсетях. Он подчеркнула, что все ошибаются и не один раз, однако это «был перебор».

«Мы все ошибаемся. И, наверное, еще не один раз ошибемся. Признаю, что это был перебор, выводы сделаны, будем работать над собой дальше», — написала телеведущая.

После обвинений VACIO она заявила, что не была автором ролика и лично не присутствовала в момент стягивания носка с VACIO.

«Спрятавшая лицо под никабом — они явно преувеличивают мой лук на этом мероприятии. Видео со стянутым носком не мое, я этого не снимала и, слава богу, не видела. Не надо фантазировать лишнего», — сообщила Орлова в разговоре со StarHit, отметив, что для нее вечеринка также прошла не без последствий.

Как появилось видео, где Джигурда целует лобок Волочковой

Ночью 14 января Telegram-канал «НеМалахов» опубликовал видео, на котором вместе запечатлены танцующие Волочкова и Джигурда. В середине ролика артист падает перед балериной на колени, стягивает с нее штаны и целует в нижнее белье между ног. Волочкова при этом разводит руками и смотрит, улыбаясь, в камеру. По данным SHOT, видеозапись была сделана в начале 2023 года, однако утекла в Сеть только сейчас.

Утром 15 января балерина обвинила в сливе видео Джигурду и объявила, что тот ей больше не друг. Танцовщица также прокляла актера, отметив, что ей стыдно за теперь уже бывшего друга.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова и Никита Джигурда

«Джигурда, позор тебе. За твой ничтожный поступок по отношению ко мне. И выложенное видео из моего дома гостеприимного. Какая низость с твоей стороны!» — возмутилась Волочкова.

Джигурда же не считает нужным извиняться перед Волочковой за поцелуи в трусы. В разговоре с NEWS.ru артист заявил, что не имеет отношения к публикации видео, а обвинения со стороны самой балерины он считает ошибочными и беспочвенными.

Экс-директор Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова заявила, что скандальное видео мог выложить сам артист. Она считает, что он мог сделать это для собственного пиара.

«Никита всегда говорит, что все, что он делает, он делает правильно. Наверное, он считает, что сделал это правильно. Главное, что он на экране, о нем опять заговорили, вспомнили. Конечно, он сам слил в Сеть это видео, 100%», — заявила собеседница NEWS.ru.

При этом год назад в ток-шоу журналистки Алены Жигаловой «Алена, блин!» Анастасия Волочкова признавалась, что, «конечно, переспала бы с Джигурдой». Кроме того, артистка сама выкладывала видео, на котором они с Джигурдой лежат на диване, он целует Волочкову в шею и грудь и рассуждает о ее «междуножном храме». Позднее балерина удалила видео.

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