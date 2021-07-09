Голубкина съела торт с надписью «Любовь и голуби» в день похорон Меньшова

Российскую актрису Марию Голубкину раскритиковали за торт с надписью «Любовь и голуби», съеденный в день похорон режиссёра Владимира Меньшова — 8 июля. Именно так называется одна из картин покойного мастера, вышедшая на экраны в 1984-м. Кадры артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Кондитерское изделие Голубкина съела с коллегами по цеху в Светлогорске после спектакля, который тоже назывался «Любовь и голуби». Подписчики не оценили трапезу на фоне похорон Меньшова в Москве: «Где сочувствие утрате?», «Не стыдно?», «Съесть „Любовь и голуби“ в такой день», «Не ожидала от вас, Любовь, такого».

instagram.com/golubkina1973

Меньшов скончался 5 июля на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.

Россиянам он известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович был членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых «Оскар» и Госпремия СССР.