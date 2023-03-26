Голливудского актера арестовали по обвинению в нападении на девушку Актера Джонатана Мейджорса арестовали по обвинению в нападении на девушку в Нью-Йорке

Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Джонатан Мейджорс

Американского актера Джонатана Мейджорса арестовали в Нью-Йорке по обвинению в удушении, домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину, сообщает AP. По данным полиции, звезда недавно вышедших фильмов «Крид 3» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания» оказался вовлечен в семейную ссору.

Пострадавшая сообщила полиции, что на нее напали. Офицеры без происшествий задержали 33-летнего мужчину. Женщина получила легкие травмы головы и шеи и была доставлена ​​в больницу в стабильном состоянии, — сообщил представитель полиции Нью-Йорка.

Девушка позвонила в экстренные службы около 11 утра из квартиры в манхэттенском районе Челси. Вечером в полиции Нью-Йорка сообщили, что звезду уже отпустили.

Представитель Мейджорса заявил AP, что актер «не сделал ничего плохого».

Мы с нетерпением ждем возможности очистить его имя и выяснить подробности, — сообщил менеджер артиста.

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