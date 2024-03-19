Голливудского актера заметили с раной на виске после ссоры с Шэрон Стоун Актера Уильяма Болдуина заметили с ссадиной на виске после заявлений Шэрон Стоун

Фото: Massimiliano Carnabuci/LiveMedia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Уильям Болдуин

Голливудский актер Уильям Болдуин появился на публике с «загадочным» шрамом на виске, сообщает Page Six. Это произошло спустя неделю после скандального заявления его партнера по съемочной площадке актрисы Шэрон Стоун, утверждавшей, что ей предлагали вступить в близость с Болдуином во время съемок фильма «Щепка».

Болдуина заметили вечером в понедельник, 18 марта, когда он выходил из ресторана Craig’s в Лос-Анджелесе. На левом виске актера была видна свежая ссадина.

Несмотря на это, пишет таблоид, Болдуин был в хорошем расположении духа, он улыбался фотографам и остановился, чтобы дать автографы фанатам. На актере была надета рубашка в полоску и синие джинсы. Менеджер Болдуина никак не прокомментировал вопрос таблоида о необычном шраме актера.

Ранее голливудский актер заявил, что у него есть много компромата на его коллегу Шэрон Стоун. Таким образом он прокомментировал слова Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс уговаривал ее вступить в близость с Болдуином ради «химии» в фильме. Актер допустил, что Шэрон может быть либо все еще влюблена в него, либо не пережила боль от того, что Уильям так и не принял ее ухаживаний.

До этого Шэрон Стоун рассказала, что во время съемок в триллере «Щепка» продюсер Роберт Эванс просил ее вступить в связь с коллегой по цеху — Уильямом Болдуином. По ее словам, продюсер, который ранее сам был актером, обосновывал свое требование тем, что в случае ее согласия между ними возникнет настоящая «химия». По мнению Эванса, это могло бы спасти картину и заставить Болдуина больше выкладываться на съемках.