«Голая» вечеринка Ивлеевой: суды, «отмены» и новости на вечер 29 декабря Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую» вечеринку

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Организатору «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой назначили штраф в 100 тысяч рублей за проведение мероприятия. В Москве на городских новогодних праздниках запретили включать песни артистов, которые были на «голой» тусовке. Ивлеева почти погасила свой долг перед ФНС. Ида Галич рассказала, как ей удалось избежать «отмены» из-за посещения мероприятия, а Лолита Милявская взялась за швабру. Что известно об этом к вечеру 29 декабря?

Почему Ивлеевой назначили штраф за «голую» вечеринку

Вечером 29 декабря Лефортовский районный суд Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой Анастасии Вячеславовны, обвиняемой в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Об этом сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

«В ходе проведения вечеринки были допущены нарушения общественного порядка в виде нахождения граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, нецензурная брань в общественном месте», — говорится в публикации.

Ивлеевой назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Звезд «голой» вечеринки запретили в Москве?

В столице на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой» вечеринке в клубе «Мутабор».

«Сотрудники столичных учреждений, отвечающие за проведение новогодних представлений в парках Москвы, получили рассылку в рабочие чаты от начальства со стоп-листом. В нем, по словам работников, перечислены артисты, песни которых нельзя будет использовать в праздничных программах. Отмена коснулась певцов, которые были в „Мутаборе“ на вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked, в их числе Дмитрий Билан, Лолита, Глюкоза, Анна Асти, Филипп Киркоров, Джиган, Vacio», — говорится в публикации «Осторожно, новости».

В парковых новогодних программах Москвы исключены композиции на иностранном языке. Причины этого не называются.

Погасила ли Ивлеева долги перед ФНС

Организовавшая «голую» вечеринку в клубе «Мутабор» 20 декабря Ивлеева почти полностью погасила долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает KP.RU, сейчас она должна государству 58 тысяч рублей.

Уточняется, что последний к настоящему моменту платеж телеведущая совершила сегодня, 29 декабря.

«У Насти еще есть время погасить весь долг, до 31 декабря это можно сделать», — сообщил источник KP.RU в ФНС.

Telegram-канал Mash со ссылкой на свой источник в ФНС пишет, что, если до наступления нового года участники скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По данным канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах.

По информации Mash, долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

Сумма задолженности получилась из-за того, что Ивлеева разделила свой бизнес на два юридических лица. Эта схема позволяла блогеру платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), сообщал Telegram-канал SHOT.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Ида Галич не пошла на «голую» вечеринку

Телеведущая на YouTube-шоу «Есть вопросики» призналась, что была приглашена на скандальную тусовку. По словам Галич, она встретилась с Ивлеевой на мероприятии журналистки Ксении Собчак, где блогер позвала ее на свою вечеринку. Галич отказалась от приглашения из-за работы, а также потому, что сомневалась в искренности Ивлеевой.

«Приглашение меня на такое мероприятие — это не про возвращение дружбы. Это про хайп. Я в свою очередь написала Насте честно, мол, если хочешь посидеть просто вдвоем, я вообще супер, велком. Я бы с удовольствием зарыла этот топор войны, потому что я в принципе человек, который не умеет долго находиться в состоянии агрессии. Она ответила эмоджи или лайкнула», — сказала Галич.

Блогер добавила, что на протяжении года Ивлеева всячески «дергала» ее в своих социальных сетях. Галич замечала в свою сторону «и пародии, и уколы, и подколы», но ни разу не ответила на подобные жесты со стороны оскандалившейся телеведущей.

«Может, меня так укалывают потому, что я всю жизнь была страшной подружкой, ходила под номером два, <...> никто меня не трогал», — предположила Галич.

Почему Лолита взялась за швабру после «голой» вечеринки

28 декабря Лолита опубликовала видеообращение к своим поклонникам. Певица поблагодарила их за «безумное количество» поддержки и отметила, что чувствует себя «как в день рождения». По словам Лолиты, с ней все нормально. Она показала на видео процесс уборки в своей квартире: Милявская взяла в руки швабру и мыла полы.

«Кто-то спрашивает, чем я сейчас буду заниматься? Сейчас полы в квартире буду мыть, потому что не мыла месяца два. Кругом грязища, пылища! Ну а по поводу всего остального еще раз говорю: жизнь есть жизнь», — заявила Лолита на видео.

О планах заняться работой по дому певица также сообщала радиостанции «Говорит Москва» 28 декабря.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка, привыкаю быть домохозяйкой. Еще скоро весна, кусты надо подрезать», — сказала артистка.

Читайте также:

Взялась за швабру: как Лолита борется со стрессом после «голой» вечеринки

Бутылка пива, белый порошок: какие скандалы сошли с рук Лолите

Минкульт решил судьбу Киркорова: лишат ли его звания народного артиста