«Голая» вечеринка Ивлеевой: составлен список гостей, новости 29 декабря В Сеть попал список всех приглашенных на «голую» вечеринку Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В Сеть попали списки гостей, которых пригласили на мероприятие блогера Анастасии Ивлеевой в «Мутаборе» 20 декабря. Ее спутника Бориса Бахмурова проверят на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Что известно о последствиях «голой» тусовки для российских звезд на 29 декабря?

Кто не пришел на «голую» вечеринку Ивлеевой

Вечеринку блогера не посетили Тимати и его девушка, Тина Канделаки и Яна Рудковская. Также получили приглашение, но не пришли Feduk и Big Baby Tape, Николай Картозия, Светлана Бондарчук, Михаил Друян, Зиверт и Moneyken, Нюша, Настя Самбурская, Кристина Си и Филипп Янковский.

Отмечается, что от посещения вечеринки отказались в том числе и те, кто до этого встречался с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Например, Инстасамка и Scally Milano.

Кто «бегает по адвокатам» и «вымаливает прощение»

Актриса Яна Поплавская заявила в своем Telegram-канале, что артисты, принявшие участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в клубе «Мутабор», «бегают по адвокатам и просят поддержки у администрации президента». Звезда телефильма «Про Красную Шапочку» подчеркнула, что происходящее не травля, а «справедливый народный суд».

«Вся эта тусовка оказалась жалким сборищем, плачущим на камеру и вымаливающим прощение. Еще вчера они ходили с гордо поднятой головой и обращались к народу сквозь зубы. А теперь бегают по адвокатам, просят поддержки у АП, но поддержать их может только Собчак комментарием в запрещенной соцсети. Это не травля, не классовая ненависть. Народ наш невероятно терпелив, но „камень был брошен“ — и терпение лопнуло. Это справедливый народный суд», — заявила Поплавская.

Актриса также предположила, что поддержавшей Ивлееву Ксении Собчак «ничего не угрожает». По словам Поплавской, именно поэтому сейчас журналистка раздает комментарии в Сети.

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Почему парня Ивлеевой проверяют на ЛГБТ

Также стало известно, что парня Ивлеевой, с которым она целовалась на «голой» вечеринке, потребовали проверить на пропаганду ЛГБТ. Действия 21-летнего Бориса Махмурова потребовала проверить религиозная группа «Братство Морозов — Златоуст», заявление подано в Генпрокуратуру. Общественники полагают, что если мужчина одет как Махмуров на вечеринке Ивлеевой, то ему безразличны ценности Российской Федерации.

Махмуров — модель, студент Финансового университета при правительстве РФ, cын актёров. Они играли в фильмах «Сыщик петербургской полиции» и «Левиафан, искупление, чудо».

Почему Ивлееву поддержала команда Навального

Накануне Глава Фонда борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Леонид Волков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) поддержал блогера Анастасию Ивлееву после «голой» вечеринки.

В своей реплике сторонник осужденного политика Алексея Навального вспомнил моменты, когда Ивлеева поддерживала оппозицию и выступала против специальной военной операции.

Так, Волков напомнил, что Ивлеева публиковала на своих страницах в социальных сетях посты, направленные на поддержку ФБК и структур запрещенной организации, самого Навального, освещала инцидент с отравлением политика. Также он указал, что организатор «голой» вечеринки делала антивоенные публикации в соцсетях.

Волков добавил, что не сочувствует никому из участников скандального мероприятия, кроме Ивлеевой.

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