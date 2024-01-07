«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 7 января, кто и куда уехал Филипп Киркоров на выступлении в Дубае сообщил о черной полосе в жизни

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), прошедшая 20 декабря в Москве, обернулась неприятностями для звезд российского шоу-бизнеса. Где сейчас находятся артисты, что они говорят, какие новости выходили в последнее время?

Где сейчас находится Анастасия Ивлеева

После того как «голая» вечеринка вызвала общественный резонанс, Анастасия Ивлеева записала видео с извинениями и перестала вести социальные сети. 6 января появились слухи об отъезде блогера из России. Ряд Telegram-каналов сообщили, что она улетела в Дубай. Эту информацию подтвердила и телеведущая Ксения Собчак. По ее словам, Ивлеева решила уехать, опасаясь преследования силовиков.

Однако вечером того же дня Анастасия Ивлеева вышла на связь в своем Telegram-канале. Она опубликовала видео из Санкт-Петербурга и рассказала, что проводит каникулы с семьей, друзьями и близкими. Блогер передала привет подписчикам, поздравила с Новым годом и Рождеством, а также посоветовала россиянам «поменьше сидеть в интернете и побольше времени проводить с близкими».

После появления блогера в Сети Ксения Собчак объяснила, что получила информацию про ее отъезд от адвокатов рэпера VACIO, который также присутствовал на вечеринке.

«Даже не знаю, радоваться или огорчаться. Надеюсь, никто ни за кем не придет», — написала она в авторском Telegram-канале «Кровавая барыня».

Что известно о местонахождении Филиппа Киркорова

Певец Филипп Киркоров, по данным портала ОСН, планировал активно поработать во время новогодних каникул, после чего отправиться в отпуск, но его выступления были отменены на фоне скандала с участием в вечеринке Ивлеевой.

Артист встретил Новый год в Москве, а утром 7 января стало известно, что он улетел в Дубай, где у него состоялся концерт. Киркоров выступил в Chalet Berezka. Он исполнил свои главные хиты, а также представил совместную песню с Михаилом Шуфутинским под названием «Жара в Дубае». Заведение было заполнено публикой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

В перерыве между песнями исполнитель упомянул о том, что в настоящее время в его жизни наступила черная полоса. При этом он надеется, что скоро снова вернется белая. Филипп Киркоров обратил внимание, что он не представляет свою жизнь без России.

«Я себе не представляю свою жизнь без России — без своего дома. Здесь, далеко от родины, я все равно ощущаю присутствие русского духа. Потому что так гулять в Рождество могут только русские духом! Мы всегда ими останемся!» — сказал он.

Могут ли против Ивлеевой завести уголовное дело

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против Анастасии Ивлеевой и рэпера VACIO (Николай Васильев).

«Столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы на возбуждение уголовного дела в отношении участников „голой“ вечеринки — телеведущей Анастасии Ивлеевой и рэпера Николая Васильева (VACIO) по ч. 1.1 ст. 282.2 (за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации)», — говорится в публикации.

Авторы канала сообщают, что СК РФ с квалификацией согласился и намерен возбудить соответствующее дело, однако официального подтверждения этой информации не было.

«Автоматически Ивлеева будет внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что грозит заморозкой всех ее счетов», — уточнил Telegram-канал Brief.

Анастасия Ивлеева уже получила административное наказание за организацию «голой» вечеринки в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Ее признали виновной по статье КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

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