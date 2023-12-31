«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 31 декабря, что интересного KP.RU: Первый канал решил убрать из эфиров Лолиту и Киркорова

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В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая обернулась скандалом. Посетивших мероприятие артистов убрали из новогодних эфиров. О ком идет речь, какие новости выходили в последнее время?

Кто из артистов был на «голой» вечеринке

«Голую» вечеринку посетили певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Анна Asti, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (Vacio), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Вика Салават, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева.

Что в итоге решили по участникам «голой» вечеринки

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в результате общественного возмущения по поводу «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение исключить из новогодних эфиров всех артистов, которые принимали участие в этом мероприятии.

«На это были стянуты колоссальные силы — редактировались выпуски, переснимались сцены. Убрать их из 100% эфиров было нереально, но сделан максимум. Это беспрецедентно», — сообщила она.

Также Мизулина отметила, что благодарит 2023 год за отсутствие Киркорова на экране.

По информации KP.RU, холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

НТВ смог урезать показ знаменитостей, посетивших тусовку Ивлеевой, но полностью исключить их из эфира не представляется возможным, поскольку они являются главными ведущими программ. Похожие меры принял канал ТНТ.

Какие еще выступления посетивших «голую» вечеринку артистов отменили

Люся Чеботина, Burito и Хабиб заменят Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого пройдет 1 января 2024 года. При этом Дима Билан, который тоже посещал мероприятие Анастасии Ивлеевой, выступит на «Зимнем Show».

Кроме того, Киркорова вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все». Он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появится в фильме в образе Людовика XVI. Из ленты также убрали Анну Asti. Вместо нее роль Барби исполнила Клава Кока.

Помимо этого, в Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на «голой» вечеринке.

Кто заступился за участников «голой» вечеринки

Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил уверенность в том, что русский народ должен простить Анастасию Ивлееву.

«В конце концов, перед нами стоят сейчас более важные задачи, чем эта разборка „грязного белья“ звезд. Да, Ивлеева поступила мерзко, неправильно, с этим все согласны. Но я надеюсь, что она и сама уже это осознала, поэтому не считаю, что мы должны продолжать плеваться в нее и мечтать, чтобы она уехала из России», — прокомментировал парламентарий NEWS.ru.

Телеведущий Владимир Соловьев встал на защиту Филиппа Киркорова и Димы Билана. Он напомнил, что артисты всегда поддерживают Россию.

«По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой Пугачевой», — отметил журналист в проекте «Полный контакт».

Уехавший из России Алексей Панин заявил, что не видит ничего плохого в мероприятии, организованном Ивлеевой. Он отметил, что с радостью посетил бы такое событие.

Певица Лайма Вайкуле не считает чем-то ужасным вечеринку Ивлеевой. Она поддержала Киркорова и Лолиту и заявила, что поп-король любит свою публику.

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