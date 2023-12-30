«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 30 декабря, отмены, Киркоров Чеботина и Хабиб заменят Киркорова и Лолиту на «Зимнем Show»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась вечеринка телеведущей Анастасии Ивлеевой с дресс-кодом almost naked («почти голый»). Мероприятие обернулось скандалом. Артистам, посетившим событие, отменяют выступления. О ком идет речь, какие последние новости известны?

Кого из артистов «отменили» после «голой» вечеринки

Люся Чеботина, Хабиб и Burito заменят Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую в «Зимнем Show», трансляция которого запланирована на 1 января 2024 года. Выступления артистов отменили после их участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.

При этом Дима Билан, который также посещал мероприятие, выступит на «Зимнем Show».

Киркорова вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все». Он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появится в фильме в образе Людовика XVI.

Помимо этого, из ленты убрали певицу Анну Asti, посетившую «голую» вечеринку. Вместо нее роль Барби исполнила Клава Кока.

Также в Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни артистов, которые были на тусовке Ивлеевой.

Лишат ли Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить посетившего «голую» вечеринку Филиппа Киркорова звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Министерство культуры вчера, 29 декабря, сообщило, что Киркорова не лишат звания народного артиста России.

«В соответствии с пунктом 9 Положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — уточнили в ведомстве.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Ивлеевой

Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

По данным Telegram-канала Mash, если до наступления нового года участники вечеринки Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По информации канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах.

Долг Ивлеевой перед ФНС составлял около 137 млн рублей, пишет Mash. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год. Дело в том, что телеведущая разделила свой бизнес на два юридических лица, эта схема позволяла Ивлеевой платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), добавил источник.

29 декабря Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Ей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Помимо этого, Тинькофф Банк прекратил сотрудничество с Ивлеевой. В компании посчитали, что контракты с телеведущей навредят репутации фирмы.

Также фото блогера убрали с сайта МТС. Раньше она была амбассадором бренда.

Что будет с возлюбленным Ивлеевой

Возлюбленным 32-летней Анастасии Ивлеевой является 21-летний молодой человек по имени Борис Махмуров. Он — модель и студент Финансового университета при правительстве РФ, сын актеров.

После обернувшейся скандалом вечеринки Махмуров удалил всю информацию из своего Telegram-канала. 21 декабря он объявил, что готов «идти в новый этап своей жизни», и начал записывать ролики на отвлеченные темы.

На «голой» вечеринке молодой человек был обнаженный по пояс, в чокере и берете, в каждое ухо он вдел по большому кольцу. Российские общественники сочли такой образ пропагандой ЛГБТ и обратились в Генпрокуратуру с требованием проверить Махмурова. В случае если его признают виновным, он может получить штраф и быть арестован.

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