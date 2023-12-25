«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 25 декабря, Киркоров и МХАТ Киркорову отменили выступление во МХАТе из-за участия в «голой» вечеринке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Ивлеева

В клубе Mutabor в Москве 20 декабря состоялась «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой. Почему мероприятие обернулось скандалом, какие пришедших знаменитостей ждут последствия, что за новости выходили в последнее время?

Кто из артистов был на «голой» вечеринке

На организованной Анастасией Ивлеевой «голой» вечеринке были замечены певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Анна Asti, Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), рэперы Денис Устименко-Вейнштеин (Джиган) с супругой Оксаной Самойловой, Николай Васильев (VACIO), журналисты Ксения Собчак и Саша Сулим, блогер Мария Миногарова, стилисты Олег Горчанин, Гоша Карцев, Вика Салават, Карина Нигай и телеведущая Алена Водонаева.

Как общественность отреагировала на «голую» вечеринку

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов сказал NEWS.ru, что мероприятие напомнило ему «стадо обезьян, ограбивших магазины ювелирных изделий и нижнего белья».

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной. По ее мнению, подобные мероприятия — «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

Певица Анастасия Сланевская (Слава) назвала «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой «срамотой».

«Ой, ребята, что делается! Срамота-то какая! У Ивлеевой видали, что происходит? Голые все, попы голые. Как же допустили такое?» — заявила исполнительница.

Режиссер Сарик Андреасян отменил запланированное интервью с Ксенией Собчак из-за ее участия в мероприятии Ивлеевой. Деятель искусства подчеркнул, что не желает даже находиться рядом с ней.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как отреагировала Ивлеева

Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Сначала блогер заявила, что рада тому, что ее вечеринка вызвала резонанс. Однако позже она опубликовала в соцсетях видеоособщение с извинениями и заявила, что отправит выручку с продажи билетов на мероприятие на благотворительность.

Актриса Яна Поплавская не поверила извинениям Ивлеевой. По ее мнению, телеведущую заставили попросить прощения, а словами о благотворительности она просто попыталась «откупиться».

Кто хочет лишить Киркорова звания народного артиста

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой лишить посетившего «голую» вечеринку Филиппа Киркорова звания народного артиста. Идею поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

Актриса Мария Шукшина поставила под сомнение моральные качества героев мероприятия, у которых есть дети, в том числе Киркорова.

Адвокат певца Александр Добровинский заявил, что Шукшина таким образом решила пропиариться на имени музыканта. Также он назвал глупостью предложение Бородина лишить Киркорова звания народного артиста за участие в мероприятии Анастасии Ивлеевой.

«А официантов надо кастрировать, которые там работали, клуб поджечь, пепел развеять, директора посадить на электрический стул, бухгалтеру пожизненное, нет? Больше он ничего не предлагает? Глупость полная, конечно», — прокомментировал Добровинский NEWS.ru.

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU Филипп Киркоров

Что Киркоров сказал Пескову про «голую» вечеринку

Филипп Киркоров обсудил «голую» вечеринку с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым на премьере ледового шоу его супруги, фигуристки Татьяны Навки. Он объяснил, что пришел на мероприятие к Анастасии Ивлеевой, поскольку пообещал ей. Поп-король также заявил, что был в шоке от увиденного, так как изначально его пригласили на новогодний бал.

«У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Ивлеева меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился, надел Dolce & Gabbana, Balenciaga. А потом, когда я вошел и увидел это... Сразу сказал своей помощнице Кате: „Только бэкстейдж и цветочки“. И на выход», — сообщил артист.

Кто отменил выступление Киркорова во МХАТе

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» сообщила, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Филиппа Киркорова в театре.

По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление певца, сославшись на звонок из администрации президента. При этом друзьям Кехман сказал, что сделал это в порядке самоцензуры, отметила Собчак.

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