Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) вышел из спецприемника, а блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решает проблемы в Москве. Какие последние новости о «голой» вечеринке 16 января?
Как встречали VACIO
В ночь с 15 на 16 января рэп-исполнитель VACIO вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным ресурса, встречающие музыканта люди опасались повторного заключения Васильева под стражу.
«Встречать его приехали все: адвокат, продюсер, друзья и родственники. Ведь боялись повторного задержания — поэтому даже принесли теплых вещей и по мелочи», — написал источник.
Адвокат рэпера сообщил Mash, что в спецприемнике VACIOV отметился примерным поведением и в каких-либо нарушениях режима замечен не был.
«Адвокат Николая Васильева уверяет: все это время его подзащитный был душкой — правил не нарушал, сотрудникам не грубил, вел себя достойно. Впрочем, как и в первый раз», — отмечается в публикации Telegram-канала.
VACIO стал одним из участников скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. На это мероприятие рэпер пришел в одном носке Balenciaga на гениталиях. После вечеринки Васильев был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока его вновь задержали на выходе из спецприемника.
VACIO бросил вызов SHAMAN
15 января Telegram-канал BRIEF со ссылкой на адвоката VACIO сообщил, что рэпер «бросает перчатку» певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По словам представителя Васильева, SHAMAN не служил в армии, в то время как VACIO, с большой долей вероятности, предстоит отдать долг Родине уже весной.
«Король рэпа VACIO бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. VACIO предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ. Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если VACIO будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как VACIO, пусть послужит», — цитирует адвоката VACIO BRIEF.
Сам SHAMAN пока никак не отреагировал на «вызов» VACIO. В то же время официальный представитель Дронова Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием «Газета.Ru» высмеял рэпера.
«[SHAMAN] в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — иронично заявил Коробков-Землянский.
Что случилось с организатором «голой» вечеринки Ивлеевой
Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало мероприятие в «Мутаборе», объявило о самоликвидации, сообщал 15 января Telegram-канал SHOT. Ранее в суде сторона Ивлеевой возложила на него всю вину за скандал, связанный с «голой» вечеринкой.
Известно, что эта компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ.
Где сейчас Настя Ивлеева
По данным Telegram-канала SHOT, Ивлеева 14 января вернулась в Москву из Санкт-Петербурга. Источник утверждает, что телеведущая возвращается к рабочему процессу и уезжать из России не намерена. Сейчас блогер решает вопросы с различными ведомствами, в том числе с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая заинтересовалась ее деятельностью после «голой» вечеринки.
«Вчера (14 января) Ивлеева вернулась в Москву. Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания „новогодней паузы“ в работе различных ведомств (в том числе налоговой)», — отмечается в публикации SHOT от 15 января.
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