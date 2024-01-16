«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 16 января, что с VACIO

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Репер Vacio и Анастасия Ивлеева

Рэпер VACIO (настоящее имя — Николай Васильев) вышел из спецприемника, а блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева решает проблемы в Москве. Какие последние новости о «голой» вечеринке 16 января?

Как встречали VACIO

В ночь с 15 на 16 января рэп-исполнитель VACIO вышел из спецприемника, где отбывал 10 суток второго административного ареста. Об этом сообщал Telegram-канал Mash. По данным ресурса, встречающие музыканта люди опасались повторного заключения Васильева под стражу.

«Встречать его приехали все: адвокат, продюсер, друзья и родственники. Ведь боялись повторного задержания — поэтому даже принесли теплых вещей и по мелочи», — написал источник.

Адвокат рэпера сообщил Mash, что в спецприемнике VACIOV отметился примерным поведением и в каких-либо нарушениях режима замечен не был.

«Адвокат Николая Васильева уверяет: все это время его подзащитный был душкой — правил не нарушал, сотрудникам не грубил, вел себя достойно. Впрочем, как и в первый раз», — отмечается в публикации Telegram-канала.

VACIO стал одним из участников скандальной «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. На это мероприятие рэпер пришел в одном носке Balenciaga на гениталиях. После вечеринки Васильев был отправлен под административный арест на 15 суток. По истечении срока его вновь задержали на выходе из спецприемника.

Фото: t.me/moscowcourts Рэпер Vacio (Николай Васильев)

VACIO бросил вызов SHAMAN

15 января Telegram-канал BRIEF со ссылкой на адвоката VACIO сообщил, что рэпер «бросает перчатку» певцу SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). По словам представителя Васильева, SHAMAN не служил в армии, в то время как VACIO, с большой долей вероятности, предстоит отдать долг Родине уже весной.

«Король рэпа VACIO бросает перчатку певцу SHAMAN, он не служил в армии. VACIO предлагает SHAMAN на деле доказать свою преданность Родине, отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в Вооруженных силах РФ. Ему 31 год. Он не призывался на воинскую службу. Мне непонятно, как он ее избежал, и он подлежал также мобилизации, потому что подходит под возраст. Как он этого избежал — непонятно. Если VACIO будет служить, почему SHAMAN не может доказать на деле, что он любит Родину. Такой же гражданин, как VACIO, пусть послужит», — цитирует адвоката VACIO BRIEF.

Сам SHAMAN пока никак не отреагировал на «вызов» VACIO. В то же время официальный представитель Дронова Антон Коробков-Землянский в беседе с изданием «Газета.Ru» высмеял рэпера.

«[SHAMAN] в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа — хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», — иронично заявил Коробков-Землянский.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что случилось с организатором «голой» вечеринки Ивлеевой

Ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое организовало мероприятие в «Мутаборе», объявило о самоликвидации, сообщал 15 января Telegram-канал SHOT. Ранее в суде сторона Ивлеевой возложила на него всю вину за скандал, связанный с «голой» вечеринкой.

Известно, что эта компания проводила в России мероприятия для Lamborghini и Bentley, BVLGARY и Breitling, Альфа-Банка и ВТБ.

Где сейчас Настя Ивлеева

По данным Telegram-канала SHOT, Ивлеева 14 января вернулась в Москву из Санкт-Петербурга. Источник утверждает, что телеведущая возвращается к рабочему процессу и уезжать из России не намерена. Сейчас блогер решает вопросы с различными ведомствами, в том числе с Федеральной налоговой службой (ФНС), которая заинтересовалась ее деятельностью после «голой» вечеринки.

«Вчера (14 января) Ивлеева вернулась в Москву. Судя по всему, она входит в рабочий режим и сбегать не собирается. Сегодня она решала вопросики в центре столицы после окончания „новогодней паузы“ в работе различных ведомств (в том числе налоговой)», — отмечается в публикации SHOT от 15 января.

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