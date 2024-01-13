«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 13 января, отмены, наказания

Фото: Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

Филипп Киркоров, Анастасия Ивлеева, Лолита Милявская

Певице Лолите Милявской отменили еще один концерт после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, а народный артист России Филипп Киркоров перевел белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей. Какие еще последние новости про участников скандального мероприятия известны?

Какими последствиями «голая» вечеринка обернулась для Лолиты

Концерт Лолиты в Омске, назначенный на 27 марта, отменили после бунта местных общественников из-за участия певицы в «голой» вечеринке, сообщил Mash. По информации канала, поводом послужило заявление местного Совета атаманов казачьего народа.

Ранее выступления артистки отменили в Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Подмосковье.

Недавно также появилась информация о том, что Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта. По данным Telegram-канала SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин, который напомнил, что у исполнительницы, помимо российского, есть израильский паспорт.

«Сама Милявская этого никогда не скрывала и рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, однако сделала ли она это, неизвестно. Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы и, если нет, наказать ее по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Сама Лолита сейчас продолжает оставаться без концертов после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. По словам певицы, она не отчаивается и продолжает жить обычной жизнью», — сообщил источник.

Что после «голой» вечеринки сделал Киркоров

Филипп Киркоров перевел фонду помощи детям с аутизмом «Синяя птица» в Белгороде 5 млн рублей. Об этом рассказала директор организации Ольга Димченко. Она также отметила, что это самое большое пожертвование, которое когда-либо получал фонд.

«Средства уже поступили. Мы очень рады, в истории нашей организации это самое большое пожертвование за восемь лет нашей работы. Мы счастливы: счастлив наш коллектив, счастливы наши подопечные семьи», — сообщила Димченко.

Кроме того, после «голой» вечеринки поп-король выпустил новую песню под названием «Слухи», в которой призвал «не судить его, ведь он всего лишь человек».

«Я иду насмешкам вопреки. Город, умоляю, замолчи», — спел артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Ивлеева не признала вину, что она сказала в суде

Анастасия Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки.

«На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение мероприятия в столичном клубе Mutabor должна нести компания, которая заключила договор с телеведущей.

«Ивлеева обвинила в скандале вокруг ее „голой“ вечеринки ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия в клубе Mutabor. В договоре, заключенном между Ивлеевой и агентством, ИП Настюшки числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем. По этой логике и вся ответственность лежит на них, заявляет защита Ивлеевой», — пишет SHOT.

Из постановления суда также следует, что блогер заявила, что информация о дресс-коде на мероприятии была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям, где присутствовала ссылка на фото людей в образах, предлагающихся как образец одежды для гостей. Однако, по ее словам, это не являлось призывом.

Ивлеева обратила внимание, что вечеринка представляла собой презентацию снимков, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций, а именно — компаний МТС и «Золотое яблоко».

29 декабря прошлого года Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Телеведущей предъявили обвинения в административном правонарушении — в организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

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