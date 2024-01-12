«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 12 января, суды, отъезды Анастасия Ивлеева не признала вину за организацию «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Анастасия Ивлеева не признала вину в организации «голой» вечеринки, а певицу Лолиту Милявскую после мероприятия могут оштрафовать за наличие израильского паспорта. Какие подробности известны, кто из участников тусовки покинул Россию?

Что Ивлеева сказала на суде

Адвокат Анастасии Ивлеевой сообщил, что телеведущей не было известно о том, что гости мероприятия находились в виде, который оскорблял человеческое достоинство.

«На судебное заседание индивидуальный предприниматель Ивлеева А. В. явилась, вину не признала. Адвокат доводы и объяснения Ивлеевой поддержал, указав на то, что ей не было известно о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде», — говорится в постановлении Лефортовского суда Москвы.

По мнению защиты, ответственность за организацию и проведение мероприятия в столичном клубе Mutabor должна нести компания, заключившая соответствующий договор с Ивлеевой.

«Ивлеева обвинила в скандале вокруг ее „голой“ вечеринки ивент-агентство DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия в клубе Mutabor. В договоре, заключенном между Ивлеевой и агентством, ИП Настюшки числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем. По этой логике и вся ответственность лежит на них, заявляет защита Ивлеевой», — пишет Telegram-канал SHOT.

Также из постановления суда следует, что телеведущая заявила, что информация о дресс-коде на вечеринке была указана в текстовом сообщении, которое отправлялось гостям, где присутствовала ссылка на фото людей в образах, предлагающихся как образец одежды для гостей. Однако, по ее словам, это не являлось призывом.

Ивлеева обратила внимание, что мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных в 2022 году журналом Playboy. Основной задачей блогера, согласно постановлению, было привлечение спонсорских интеграций, а именно компаний МТС и «Золотое яблоко».

29 декабря прошлого года Лефортовский суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей. Ей предъявили обвинения в административном правонарушении об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка.

Почему могут оштрафовать Лолиту

Лолиту могут оштрафовать на 200 тысяч рублей из-за израильского паспорта.

По данным SHOT, в Генпрокуратуру обратился глава ФПБК Виталий Бородин. Он напомнил, что у певицы, помимо российского, есть гражданство Израиля.

«Сама Милявская этого никогда не скрывала и рассказывала, что получила его в 15 лет после смерти отца, который был выдворен в Израиль. По закону Лолита должна была уведомить органы МВД о наличии у нее второго гражданства, однако сделала ли она это, неизвестно. Теперь общественник просит проверить, подавала ли Лолита в российскую полицию необходимые документы, и, если нет, наказать ее по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства). Сама Лолита сейчас продолжает оставаться без концертов после „голой“ вечеринки Насти Ивлеевой. По словам певицы, она не отчаивается и продолжает жить обычной жизнью», — сообщил источник.

Кто из участников «голой» вечеринки уехал из России

Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) после «голой» вечеринки уехала на Сейшельские острова. Она объяснила, что проводит там отпуск.

«Моя давняя мечта сбылась — я впервые на Сейшелах. Это сплошной восторг! Удивительная природа — ощущение, будто все вокруг написано великим художником», — написала исполнительница в микроблоге.

О сроках возвращения на родину Глюкоза пока не сообщила.

Композитор и продюсер Евгений Кобылянский в беседе с NEWS.ru предположил, что Филипп Киркоров тоже может уехать из России после «отмены». По его мнению, поп-король переедет в Болгарию, Грецию или Израиль, так как не станет мириться с отсутствием выступлений в РФ.

При этом сам Киркоров не единожды заявлял, что является патриотом своей страны и не представляет свою жизнь без России.

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