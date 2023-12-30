«Голая» вечеринка добралась до Валерия Меладзе. Что он сделал и был ли там? Певец Валерий Меладзе решил погасить все свои долги перед ФНС

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певец Валерий Меладзе решил погасить все свои долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает Telegram-канал SHOT. Что об этом известно?

Почему Меладзе погасил все свои долги

По информации SHOT, артист выплатил ФНС почти 1,8 млн рублей из-за скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой. По данным источника, сам певец там не был, но «решил перестраховаться, так как к нему были претензии от общественников».

В начале декабря SHOT сообщал, что Меладзе задолжал ФНС 1,74 млн рублей. Отмечалось, что это в шесть раз больше, чем было месяц назад. Как выяснил канал, ФНС выставила артисту счет в 1 749 326 рублей, хотя еще за три недели до этого продюсер был должен всего 275 тысяч рублей.

«При этом Валерий Шотаевич продолжает зарабатывать миллионы в России: по некоторым подсчетам, за этот год артист мог заработать минимум 30 млн рублей. Эти деньги пополнили бюджет Меладзе и его семьи, даже несмотря на отсутствие концертов в РФ», — говорится в публикации SHOT.

Почему у Меладзе могли отобрать имущество в России

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман, комментируя информацию о том, что Меладзе может грозить конфискация части имущества за неуплату налогов в России, сообщил, что артист вряд ли согласится добровольно погасить долги перед ФНС.

«Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — пояснил депутат.

По мнению Вассермана, за неуплату налогов должно последовать наказание, в противном случае Меладзе может продолжить нарушать закон. По словам парламентария, «безнаказанный преступник совершает все новые преступления».

В октябре Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС Москвы закрыла фирму Меладзе «МБ Про», которую он открыл порядка 20 лет назад.

«Контора „МБ Про“ предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства и просуществовала около 20 лет. Но после начала СВО Меладзе покинул страну и стал разъезжать по корпоратам», — писал Telegram-канал Mash.

Почему Валерия Меладзе могут лишить авторских выплат в России

22 декабря организация «Ветераны России» предложила лишить Меладзе авторских выплат за прослушивание его песен в России и направить их на поддержку специальной военной операции.

Глава движения Ильдар Резяпов направил соответствующее предложение в Государственную думу и Совет Федерации. По его мнению, лишить Меладзе авторских выплат можно, если против него будет возбуждено уголовное дело за экстремизм, а суд вынесет решение о полной конфискации имущества.

«Уверен: сделать это технически возможно, если в отношении певца заведут дело за экстремизм и суд решит конфисковать имущество (в том числе авторские права)», — сказал Резяпов, сообщал Telegram-канал Mash.

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