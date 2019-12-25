https://static.news.ru/photo/f884ac18-2741-11ea-a492-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович Фото: solntcev/instagram.com

Известный шоумен Гоген Солнцев решил поместить жену Екатерину Терешкович в частную клинику по борьбе с алкоголизмом. Мужчина утверждает, что его спутнице не удаётся побороть пагубную зависимость вне стационара.

Солнцев публично заявил, что супруга самовольно покинула лечебное заведение. По его словам, Терешкович в момент последней встречи в нетрезвом состоянии избила его.

В эфире передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым шоумен рассказал, что планирует встретить новый год на море заграницей. Он признался, что компанию в поездке ему составит подруга Лидия Александровна.

Если Катя со своим молодым человеком хотят присоединиться, то пусть покупают билет за свой счёт. У вас не хватит пенсий! А что я должен встречать Новый год со стариками? — заявил шоумен.

Как ранее писал NEWS.ru, Гогена Солнцева заметили в компании дочери его супруги, их неоднократно видели вместе. Пара не скрывала своих отношений на праздновании дня рождения продюсера Дианы Бичаровой.