https://static.news.ru/photo/86f9f4b4-6818-11ea-be66-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев резко высказался о телеведущей Виктории Боне, которая ранее заявляла, что распространяющийся в мире коронавирус вычищает мир от ненужных людей.

В своём Instagram Солнцев отметил, что из-за COVID-19 «все сошли с ума». Он вспомнил слова Бони о том, что нет ничего страшного, если из-за коронавируса вымрет половина человечества, и назвал её дурой.

Боня вообще ляпнула, типа хорошо, планету почистит от перенасыщения. Она дура, кажется? Её пусть вычистит, — написал шоумен.

Кроме того, Солнцев сообщил, что вместе с семьёй решил пережить эпидемию в бункере на даче, передаёт Teleprogramma.

Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая Виктория Боня заявила, что коронавирус может пойти на пользу человечеству. По её словам, люди испортили планету, поэтому ей необходимо очиститься.