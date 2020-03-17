Шоумен Гоген Солнцев резко высказался о телеведущей Виктории Боне, которая ранее заявляла, что распространяющийся в мире коронавирус вычищает мир от ненужных людей.
В своём Instagram Солнцев отметил, что из-за COVID-19 «все сошли с ума». Он вспомнил слова Бони о том, что нет ничего страшного, если из-за коронавируса вымрет половина человечества, и назвал её дурой.
Боня вообще ляпнула, типа хорошо, планету почистит от перенасыщения. Она дура, кажется? Её пусть вычистит, — написал шоумен.
Кроме того, Солнцев сообщил, что вместе с семьёй решил пережить эпидемию в бункере на даче,
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая Виктория Боня заявила, что коронавирус может пойти на пользу человечеству. По её словам, люди испортили планету, поэтому ей необходимо очиститься.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен