Гоген Солнцев разводится с пожилой женой

https://static.news.ru/photo/0f62ed02-7dbb-11eb-a270-96000091f725_660.jpg Фото: solntcev/instagram.com

Бывший участник реалити шоу «Дом-2» Гоген Солнцев заявил, что собирается развестись со своей женой-пенсионеркой Екатериной Терешкович. Произошло это на съёмках нового выпуска ток-шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» с его участием.

Почти целый год Гоген не появлялся на публике. Оказалось, что он лечился в частной клинике по настоянию жены, которую при этом он сам не раз обвинял в злоупотреблении алкоголем. В анонсе программы были показаны кадры из клиники, в тот момент, когда Солнцев крушил мебель в палате, а потом принялся громить пост медсестры, которая не обращала на него внимания. Как выяснилось на передаче, Гоген лечился от алкоголизма в той же самой клинике, что и телеведущая Дана Борисова.

Солнцев устроил скандал с женой и в студии Малахова. Шоумен заявил, что хочет развод, но Катя не согласилась и потребовала от него 7,5 миллионов рублей, отметив, что только на таких условиях согласится расторгнуть брак.

Ранее работающая в одном из ТЦ Москвы продавщица Юлия Казакова в канун Дня святого Валентина обратилась через СМИ к шоумену Гогену Солнцеву, избившему её в 2014 году.