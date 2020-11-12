Гоген Солнцев рассказал, как шоу Малахова испортило его семейную жизнь

https://static.news.ru/photo/69ba6b4e-24f2-11eb-bec5-fa163e074e61_660.jpg Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев признался, что участие в шоу Андрея Малахова негативно повлияло на его совместную жизнь с пожилой супругой Екатериной Терешкович.

По его словам, как только в прессу попала информация о свадьбе, журналисты начали публиковать статьи с заголовками по типу «Молодой парень женился на живом трупе». Через некоторое время им позвонили редакторы канала «Россия 1», на котором выходит шоу Малахова.

Оказалось, что зрителям интересно смотреть за семейной жизнью Солнцева и Терешкович. Съёмочная группа снимала новобрачных, когда они находились в свадебном путешествие на Кипре. Шоумен отметил, что популярность деструктивно повлияла на их брак.

Тогда это ещё была прям семья, сейчас-то, конечно, это уже такие осколки ослепительной судьбы, — признался он на YouTube-канале Super.

Мужчина уверен, что отрицательное влияние на их брак оказало общественное мнение. Шоумен был готов держать удар, а его супруга не выдержала, из-за постоянного присутствия камер у неё началась «лёгкая мания преследования».

Как писал NEWS.ru, ранее Солнцев переделал купленный для пожилой супруги гроб в лавочку для гостей. С него сняли крышку и накрыли чехлом. Изначально гроб хотели пустить на дрова, но помешало суеверие, что его нельзя сжигать.