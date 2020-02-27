https://static.news.ru/photo/dca9275a-5930-11ea-a237-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: gogen_solntcev/vk.com

Шоумен Гоген Солнцев и его супруга посетили приватную выставку, посвящённую БДСМ-любви.

На фото, опубликованном фриком на своей странице в Instagram, он позирует вместе с супругой и ещё одной возрастной дамой на фоне афиши «Извращенка, или Повесть о БДСМ-любви».

По мнению подписчиков, неизвестная женщина — любовница Солнцева. Сам молодой человек эти слухи пока никак не комментирует.

Был со своими малышками на необычной приватной выставке. Нам так всё понравилось. Я даже не подозревал, что в моих куколдочках столько неизрасходованной страсти и тайных желаний, — написал он.

Ранее NEWS.ru писал, что Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Появившемуся после эфира с Андреем Малаховым ухажёру 87 лет, зовут его Владимир Ильич. Шоумен заявил, что не воспринимает «конкурента» всерьёз.