Шоумен Гоген Солнцев и его супруга посетили приватную выставку, посвящённую БДСМ-любви.
На фото, опубликованном фриком на своей странице в Instagram, он
По мнению подписчиков, неизвестная женщина — любовница Солнцева. Сам молодой человек эти слухи пока никак не комментирует.
Был со своими малышками на необычной приватной выставке. Нам так всё понравилось. Я даже не подозревал, что в моих куколдочках столько неизрасходованной страсти и тайных желаний, — написал он.
Ранее NEWS.ru писал, что Гоген Солнцев прокомментировал роман своей 64-летней жены Екатерины Терешкович. Появившемуся после эфира с Андреем Малаховым ухажёру 87 лет, зовут его Владимир Ильич. Шоумен заявил, что не воспринимает «конкурента» всерьёз.
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