Гном Гномыч рассказал, на что потратит свои будущие гонорары

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, рассказал, где хранит деньги.
У меня не сейф, шкафчик, у меня кошелёк есть свой, я сам складываю. Счёт есть во Франции, — отметил мальчик.
По его словам, свои будущие гонорары он потратит на оружие, машины и дом. Также Гном Гномыч заявил, что пойдёт в спецназ и «отлынивать» от армии не будет.
В свою очередь Рудковская подчеркнула, что за 2019 год сумма контрактов Саши составила 12 млн рублей. Гном Гномыч «сам оплачивает нянь, охрану, костюмы, водителей», а на квартиру и машину он «давно заработал», заключила продюсер.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская прокомментировала слухи о любовнице Плющенко. Знаменитость считает, что в прошлом году кто-то специально начал раздувать эту историю.
Она добавила, что измену можно было бы предположить до венчания, но теперь это невозможно.
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