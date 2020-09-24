Гном Гномыч рассказал, на что потратит свои будущие гонорары

https://static.news.ru/photo/57a3e3dc-fe63-11ea-a481-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/gnomgnomych

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша, более известный как Гном Гномыч, рассказал, где хранит деньги.

У меня не сейф, шкафчик, у меня кошелёк есть свой, я сам складываю. Счёт есть во Франции, — отметил мальчик.

По его словам, свои будущие гонорары он потратит на оружие, машины и дом. Также Гном Гномыч заявил, что пойдёт в спецназ и «отлынивать» от армии не будет.

В свою очередь Рудковская подчеркнула, что за 2019 год сумма контрактов Саши составила 12 млн рублей. Гном Гномыч «сам оплачивает нянь, охрану, костюмы, водителей», а на квартиру и машину он «давно заработал», заключила продюсер.

Как уточняет «Вечерняя Москва», все деньги за иностранные шоу и рекламу хранятся на счёте во Франции.

Ранее NEWS.ru писал, что Рудковская прокомментировала слухи о любовнице Плющенко. Знаменитость считает, что в прошлом году кто-то специально начал раздувать эту историю.

Она добавила, что измену можно было бы предположить до венчания, но теперь это невозможно.