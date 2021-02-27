«Любит всех»: Гном Гномыч «познакомил» свою собаку с младшим братиком

https://static.news.ru/photo/4a86df5c-78ec-11eb-9e97-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/gnomgnomych

Восьмилетний сын известного фигуриста Евгения Плющенко — Саша Плющенко, известный как Гном Гномыч — показал трогательный ролик с младшим пятимесячным братом Арсением и собакой. На видео в официальном аккаунте сына Яны Рудковской в соцсети Instagram, ребёнок мило возится с Арсением и питомцем по имени Фифа (русский той-терьер).

Фифа — русский той-терьер — любит не только Саню, но и Арсюню. Самая добрая порода в мире. Любит всех, не пахнет и не гадит, уютная и комфортная. Ест много и никогда не полнеет, очень любит играть с детьми, — говорится в подписи к публикации.

За кадром слышится голос Яны Рудковской, держащей младенца на руках. Семейная хроника не оставила подписчиков равнодушными.

Как трогательно.

Очень милый питомец.

Эти собачки — реально классные антидепрессанты.

Саня очень милый и добрый мальчишка! И большой труженик. Радуюсь его успехам.

Какая счастливая повседневная жизнь. Исцеляющее видео!

Накануне продюсер Яна Рудковская призналась, что подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Гном Гномыч» ради получения дивидендов. По её словам, у неё уже зарегистрированы бренды «Евгений Плющенко», «Яна Рудковская» и «Дима Билан».

В случае одобрения Роспатентом бренда под этим товарным знаком они смогут выпускать косметику, медицинские и ветеринарные препараты, флешки и оправы для очков, ювелирные изделия, канцтовары, одежду и сумки, украшения и мебель, продукты и напитки, игрушки и спортинвентарь.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главного редактора StarHit Анастасию Ананьину вызвали на очную ставку с продюсером Яной Рудковской. На текущий день идёт разбирательство относительно материала издания о том, что у сына знаменитости якобы присутствует психическое заболевание.