Гном Гномыч пообещал выступать только за доллары

https://static.news.ru/photo/df0cba30-62cf-11eb-8c5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Восьмилетний сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, известный по интернет-псевдониму Гном Гномыч, рассказал, на что в будущем намерен потратить свои гонорары. Получать их, к слову, он намерен только в иностранной валюте.

Плющенко-младший заявил, что желает получать за свои выступления исключительно деньги. Никакие иные стимулы вроде игрушек его не интересуют.

Не буду я выступать [за игрушки], только за доллары. Я на «Гелендваген» буду копить, — пообещал юный фигурист в Instagram.

При этом Саша добавил, что умеет отличать настоящие деньги от бесполезных бумажек.

В момент записи видеоролика с откровениями мальчика он, кстати, занимался раскрашиванием матрёшек. Как сказано в описании к видео, благодаря этому хобби дома уже оборудована целая мастерская матрёшек. Тем не менее «пока шедевров маловато».

Плющенко-младший занимается фигурным катанием и регулярно выступает в ледовых шоу. Кроме того, он имеет несколько рекламных контрактов и, по некоторым данным, зарабатывает 12 млн рублей в год.

Ранее NEWS.ru писал, что Гном Гномычу, назначена судебно-психиатрическая экспертиза в рамках судебного процесса матери мальчика. Об этом рассказала Анна Бутырина, председатель Московской городской коллегии адвокатов, представляющая интересы Рудковской в деле против журнала StarHit, который ранее опубликовал материал о якобы наличии у Саши синдрома Аспергера.