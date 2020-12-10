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Гном Гномыч показал программу, которую ему поставил Плющенко

04:06, 11 декабря 2020 25
Фото: gnomgnomych/Instagram.com

Сын фигуриста Евгения Плющенко Саша (Гном Гномыч) опубликовал видео с тренировки, где он прокатывает программу, которую ему поставил отец и на отработку которой у него уходит по 3–4 часа в день.

На видео, которое Саша Плющенко разместил в своём Instagram, он катается на хорошей скорости и даже совершает несколько прыжков.

Накатываем программу, усложняем с моим тренером Евгением Плющенко! На льду он тренер — никаких поблажек, а дома — мой любящий папа, — написал Гном Гномыч.

Подавляющее большинство подписчиков поздравили Сашу с эффектной программой, а некоторые даже заявили, что ждут его выступления в будущем на Олимпиаде.

Как сообщал NEWS.ru ранее, академия Плющенко на своей официальной странице в Instagram выложила видео, запечатлевшее, как сын двукратного олимпийского чемпиона Александр разучивает один из элементов катания — кантилевер.

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