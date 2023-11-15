«Гной ваших сердец»: Боня после Пугачевой распекла россиян, что за скандал Боня обиделась на россиян, раскритиковавших ее внешность после операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Телеведущая Виктория Боня обиделась на россиян, раскритиковавших ее внешность после операции. Что она сказала, при чем здесь Пугачева?

За что Боня обиделась на россиян

Телеведущая обратилась в социальных сетях к подписчикам, которые раскритиковали ее внешний вид на премии VOICE «Главные лица». Блогер на ковровой дорожке позировала перед журналистами без очков, продемонстрировав результат пластики. При этом она предупредила публику, что все еще находится в фазе реабилитации — держится отек лица.

Вместе со словами поддержки на телеведущую обрушилась волна критики, из-за чего Боня опубликовала видеообращение. В нем она сказала, что «оголила душу», признавшись в проблемах, которые возникли после хирургического вмешательства, однако получила в ответ «отборную гадость». Телеведущая подчеркнула, что через несколько месяцев ее внешность вернется в норму, однако «гной из злых сердец не выдавишь».

«Через полгода мое лицо будет красивым, оно вернется в ту форму, в которой должно быть. Но я не думаю, что за одну, две и даже сотни жизней вы сможете выдавить весь гной из вашего сердца, из вашей души, которым вы наполнены», — заявила Боня.

Что за операция была у Бони

Телеведущая летом 2023 года сделала операцию по коррекции формы глаз у звездного хирурга Чиа Чи Као. По словам Бони, она лежала на операционном столе 14 часов вместо запланированных восьми. Блогер рассказала, что коррекция формы глаз стоит $250 тысяч, но ей сделали скидку — конечная стоимость составила $215 тысяч.

Боня хотела продать на аукционе свои свежие фотографии после пластики, а после создала закрытый Telegram-канал, где планировала опубликовать снимки лица после периода реабилитации. Приглашение в группу можно было получить, заплатив 1300 рублей. Из-за того, что купить подписку согласились лишь 200 человек, от этой идеи блогер отказалась.

Как отреагировали в Сети на пластику Бони

Звезда отметила, что после пластической операции ее сравнивают с женой Джигана Оксаной Самойловой и возлюбленной рэпера Тимати Валентиной Ивановой. Также она указала, что некоторые критикуют ее преображение.

Некоторые пользователи поддержали звезду. Например, певица Тина Король написала, что телеведущая выглядит хорошо, отметив, что отеки скоро уйдут. При этом нашлись и те, кто считают, что Боню изуродовали.

«Хирург изуродовал Вику, и Вика это знает. Очень грустная ситуация», — написала одна из пользовательниц, которую поддержали лайками 257 человек.

«Я очень искренне желаю вам обрести свое лицо, иначе это катастрофа, вы же пойдете переделывать, и конца и краю не будет, а потом будете выглядеть как Донателла Версаче, Дженис, Дикинсон, Мег Райан», — отметила другая.

Новое лицо Бони также называли асимметричным и сравнивали телеведущую с певицей Людмилой Гурченко, которая делала несколько операций по смене внешности.

Что отвечала Пугачева россиянам, критиковавшим ее внешность

Народную артистку СССР Аллу Пугачеву в последние годы неоднократно упрекали, что она плохо выглядит. СМИ писали, что артистка сильно похудела и еле ходит, а голос стал осипшим. В недавнем обращении Примадонна осекла хейтеров.

«Не надо считать количество волос на моей голове (спасибо, хоть что-то осталось после Чернобыля). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека, несмотря на болезни, я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы», — писала певица в соцсетях.

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